Іспанія запровадила незвичне правило на період Гелловіну

Влада іспанського міста Терраса, що поблизу Барселони, запровадила тимчасову заборону на всиновлення чорних котів у період святкування Гелловіну. Таке рішення ухвалили з метою запобігти можливим жорстоким чи ритуальним діям, які традиційно пов’язують із цим святом.

Чорний кіт на Гелловін

Як повідомляє BBC, у притулках міста помітили, що саме напередодні Гелловіну щороку різко зростає кількість охочих взяти під опіку чорних котів. Хоча у самій Террасі випадків знущання над тваринами не фіксували, подібні інциденти траплялися в інших регіонах Іспанії та Європи. Саме тому місцева влада вирішила діяти на випередження.

Згідно з новими правилами, усі заявки на всиновлення чорних котів, подані у період з 6 жовтня по 10 листопада, автоматично відхилятимуться. Водночас притулки зможуть розглядати виняткові випадки — наприклад, якщо людина має рекомендацію або раніше вже брала тварину під опіку.

Місцева адміністрація наголошує, що заборона має не дискримінаційний, а превентивний характер. Її мета — захистити тварин від можливих зловживань, адже чорні коти історично пов’язувалися з міфами, відьмами та окультними обрядами.

Представники притулків зазначають, що чорні коти й без того рідше знаходять домівки — через забобони та поширені міфи. Тимчасова заборона, кажуть вони, допоможе уникнути ситуацій, коли людей приваблює не турбота про тварину, а її колір і символічний зв’язок із Гелловіном.

За словами волонтерів, після завершення святкового періоду притулки відновлять звичайну процедуру всиновлення й сподіваються, що увага до цієї теми допоможе нагадати суспільству: чорний кіт — не символ зла, а такий самий улюбленець, як будь-який інший.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на тимчасово окупованому півострові помер колишній український політик і багаторічний комуністичний діяч Леонід Грач. Про його смерть повідомили російські ЗМІ з посиланням на так звану "владу Криму", передає проєкт "Крим. Реалії".