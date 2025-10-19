Испания ввела необычное правило на период Хэллоуина

Власти испанского города Терраса, близ Барселоны, ввели временный запрет на усыновление черных кошек в период празднования Гэлловина. Такое решение было принято с целью предотвратить возможные жестокие или ритуальные действия, которые традиционно связывают с этим праздником.

Черный кот на Хэллоуин

Как сообщает BBC, в приютах города заметили, что именно накануне Хэллоуина ежегодно резко растет количество желающих взять под опеку черных кошек. Хотя в самой Террасе случаев издевательства над животными не фиксировали, подобные инциденты случались в других регионах Испании и Европы. Именно поэтому местные власти решили действовать на опережение.

Согласно новым правилам, все заявки на усыновление черных кошек, поданные в период с 6 октября по 10 ноября, будут автоматически отклоняться. Приюты смогут рассматривать исключительные случаи — например, если человек имеет рекомендацию или раньше уже принимал животное под опеку.

Местная администрация отмечает, что запрет носит не дискриминационный, а превентивный характер. Ее цель – защитить животных от возможных злоупотреблений, ведь черные коты исторически связывались с мифами, ведьмами и оккультными обрядами.

Представители приютов отмечают, что черные коты и так реже находят дома — из-за предрассудков и распространенных мифов. Временный запрет, говорят они, поможет избежать ситуаций, когда людей привлекает не забота о животном, а его цвет и символическая связь с Хэллоуином.

По словам волонтеров, после завершения праздничного периода приюты возобновят обычную процедуру усыновления и надеются, что внимание к этой теме поможет напомнить обществу: черный кот — не символ зла, а такой же любимец, как любой другой.

