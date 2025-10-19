logo

BTC/USD

106502

ETH/USD

3867.04

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Питомцы Испания ввела необычное правило на период Хэллоуина
commentss НОВОСТИ Все новости

Испания ввела необычное правило на период Хэллоуина

В Испании на Хэллоуин запретили брать черных кошек из приютов — чтобы предотвратить возможные ритуалы

19 октября 2025, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Власти испанского города Терраса, близ Барселоны, ввели временный запрет на усыновление черных кошек в период празднования Гэлловина. Такое решение было принято с целью предотвратить возможные жестокие или ритуальные действия, которые традиционно связывают с этим праздником.

Испания ввела необычное правило на период Хэллоуина

Черный кот на Хэллоуин

Как сообщает BBC, в приютах города заметили, что именно накануне Хэллоуина ежегодно резко растет количество желающих взять под опеку черных кошек. Хотя в самой Террасе случаев издевательства над животными не фиксировали, подобные инциденты случались в других регионах Испании и Европы. Именно поэтому местные власти решили действовать на опережение.

Согласно новым правилам, все заявки на усыновление черных кошек, поданные в период с 6 октября по 10 ноября, будут автоматически отклоняться. Приюты смогут рассматривать исключительные случаи — например, если человек имеет рекомендацию или раньше уже принимал животное под опеку.

Местная администрация отмечает, что запрет носит не дискриминационный, а превентивный характер. Ее цель – защитить животных от возможных злоупотреблений, ведь черные коты исторически связывались с мифами, ведьмами и оккультными обрядами.

Представители приютов отмечают, что черные коты и так реже находят дома — из-за предрассудков и распространенных мифов. Временный запрет, говорят они, поможет избежать ситуаций, когда людей привлекает не забота о животном, а его цвет и символическая связь с Хэллоуином.

По словам волонтеров, после завершения праздничного периода приюты возобновят обычную процедуру усыновления и надеются, что внимание к этой теме поможет напомнить обществу: черный кот — не символ зла, а такой же любимец, как любой другой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на временно оккупированном полуострове умер бывший украинский политик и многолетний коммунистический деятель Леонид Грач. О его смерти сообщили российские СМИ со ссылкой на так называемую "власть Крыма", передает проект "Крым. Реалии".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/articles/c77zjkxj750o
Теги:

Новости

Все новости