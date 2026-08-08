Доведеться заплатити 8500 гривень: власників котів і собак попередили про суворе покарання

Власники домашніх тварин в Україні повинні не лише забезпечувати своїм улюбленцям належний догляд, а й дотримуватися вимог законодавства щодо їх утримання. За недотримання встановлених правил передбачена адміністративна відповідальність, яка може обмежитися штрафом або, в окремих випадках, завершитися конфіскацією тварини.

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Відповідні норми містяться у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Документ визначає основні обов'язки власників собак і котів. Зокрема, домашню тварину необхідно зареєструвати, утримувати у спеціально визначених місцях, дбати про чистоту під час вигулу та прибирати за нею. Крім того, собак небезпечних порід дозволено вигулювати лише на повідку та в наморднику.

За порушення цих правил громадянам загрожує штраф у розмірі від 170 до 340 гривень. Якщо ж аналогічне порушення буде зафіксовано повторно протягом року, сума стягнення збільшується до 340–510 гривень.

Суттєво суворіша відповідальність настає, якщо недотримання правил утримання тварини призвело до шкоди здоров'ю людини або її майну. У такій ситуації власнику доведеться сплатити від 1 700 до 3 400 гривень. Крім того, закон передбачає можливість вилучення тварини у господаря за рішенням уповноважених органів.

Найбільші штрафи встановлені за жорстоке поводження з тваринами. Відповідальність поширюється як на домашніх, так і на безпритульних собак і котів. За такі дії передбачено штраф від 3 400 до 5 100 гривень.

Якщо особу повторно притягнуть до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами протягом року, сума штрафу зросте до 8 500 гривень.

Юристи наголошують, що дотримання правил утримання домашніх улюбленців — це не лише вимога закону, а й питання безпеки оточуючих та гуманного ставлення до тварин. Виконання простих правил допоможе уникнути штрафів, судових суперечок і ризику втратити свого чотирилапого друга.

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