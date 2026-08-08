Придется заплатить 8500 гривен: владельцев кошек и собак предупредили о суровом наказании

Владельцы домашних животных в Украине должны не только обеспечивать своим питомцам надлежащий уход, но и соблюдать требования законодательства по их содержанию. За несоблюдение установленных правил предусмотрена административная ответственность, которая может ограничиться штрафом или в отдельных случаях завершиться конфискацией животного.

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Соответствующие нормы содержатся в Кодексе Украины об административных правонарушениях. Документ определяет основные обязанности владельцев собак и кошек. В частности, домашнее животное необходимо зарегистрировать, содержать в специально определенных местах, заботиться о чистоте во время выгула и убирать его. Кроме того, собакам опасных пород разрешено выгуливать только на поводке и в наморднике.

За нарушение этих правил гражданам грозит штраф от 170 до 340 гривен. Если же аналогичное нарушение будет зафиксировано повторно в течение года, сумма взыскания увеличивается до 340-510 гривен.

Существенно более суровая ответственность наступает, если несоблюдение правил содержания животного привело к вреду здоровью человека или его имуществу. В такой ситуации владельцу придется заплатить от 1700 до 3400 гривен. Кроме того, закон предусматривает возможность извлечения животного у хозяина по решению уполномоченных органов.

Наибольшие штрафы установлены за жестокое обращение с животными. Ответственность распространяется как на домашних, так и на бездомных собак и кошек. За такие действия предусмотрен штраф от 3400 до 5100 гривен.

Если лицо повторно будет привлечено к административной ответственности за жестокое обращение с животными в течение года, сумма штрафа возрастет до 8 500 гривен.

Юристы подчеркивают, что соблюдение правил содержания домашних питомцев — это не только требование закона, но и вопрос безопасности окружающих и гуманного отношения к животным. Выполнение простых правил поможет избежать штрафов, судебных споров и риска потерять своего четырехлапого друга.

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