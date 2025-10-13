Військові різко розкритикували ініціативи влади: попередили про катастрофічні наслідки

В Україні неодноразово піднімали питання завезення в Україну трудових мігрантів. Деякі компанії уже залучають іноземців до роботи. Однак у владі прогнозують, що мігрантів стане значно більше, і це буде нова реальність країни. Військові різко розкритикувати такі ініціативи.

Військові. Ілюстративне фото

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус, Максим Жорін переконаний, що в Україні не буде мільйонів індусів чи інших іноземців. За його словами, Україна ментально не та держава, яка буде терпіти чужу культуру і чужі порядки.

“Мрія ліваків — відкриті кордони, рівність нерівного і тотальна толерантність — руйнує вже залишки здорового глузду в західних країнах. Нездатність адекватно відповідати на загрози може призвести їх до катастрофічних наслідків”, — зауважив він.

Жорін також поділився занепокоєнням, зазначивши, що останнім часом зʼявилась купа експертів, які роблять ідею завезення трудових мігрантів “нормальною”.

“Це ніх*** не нормально за будь-яких умов. Ми боремось з Росією за свою ідентичність, і розчинити її потім в іноземцях ніхто не дозволить”, — підсумував військовий.

