logo

BTC/USD

115640

ETH/USD

4267.48

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Миграция населения Военные резко раскритиковали инициативы власти: предупредили о катастрофических последствиях
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные резко раскритиковали инициативы власти: предупредили о катастрофических последствиях

Военный Максим Жорин убежден, что в Украине не будет миллионов индусов или других иностранцев

13 октября 2025, 23:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине неоднократно поднимали вопросы завоза в Украину трудовых мигрантов. Некоторые компании уже привлекают иностранцев для работы. Однако во власти прогнозируют, что мигрантов станет гораздо больше, и это будет новая реальность страны. Военные подвергли резкой критике такие инициативы.

Военные резко раскритиковали инициативы власти: предупредили о катастрофических последствиях

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин убежден, что в Украине не будет миллионов индусов или других иностранцев. По его словам, Украина ментально не то государство, которое будет терпеть чужую культуру и чужие порядки.

"Мечта леваков – открытые границы, равенство неравного и тотальная толерантность – разрушает уже остатки здравого смысла в западных странах. Неспособность адекватно отвечать на угрозы может привести их к катастрофическим последствиям", — отметил он.

Жорин также поделился беспокойством, отметив, что в последнее время появилась куча экспертов, делающих идею завоза трудовых мигрантов "нормальной".

"Это них*** не нормально при любых условиях. Мы боремся с Россией за свою идентичность, и растворить ее потом в иностранцах никто не позволит", — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военных возмутила ситуация, которая произошла после массированного обстрела Украины.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что после обстрела цены на такси в Киеве заоблачные. По его словам, когда есть такие проблемы с транспортом, у людей есть два пути. Первый — волонтерство. Подвозить бесплатно, потому что все оказались в затруднительной ситуации. Второй – хорошо заработать на соседях, потому что такой шанс бывает не часто.

Военный отметил, что каждый выбирает сам. Но, по его словам, если бы в феврале 2022 года все выбрали второй путь в разных вопросах, сейчас за такси по Киеву стоимость считали бы в рублях.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5873
Теги:

Новости

Все новости