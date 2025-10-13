Военные резко раскритиковали инициативы власти: предупредили о катастрофических последствиях

В Украине неоднократно поднимали вопросы завоза в Украину трудовых мигрантов. Некоторые компании уже привлекают иностранцев для работы. Однако во власти прогнозируют, что мигрантов станет гораздо больше, и это будет новая реальность страны. Военные подвергли резкой критике такие инициативы.

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин убежден, что в Украине не будет миллионов индусов или других иностранцев. По его словам, Украина ментально не то государство, которое будет терпеть чужую культуру и чужие порядки.

"Мечта леваков – открытые границы, равенство неравного и тотальная толерантность – разрушает уже остатки здравого смысла в западных странах. Неспособность адекватно отвечать на угрозы может привести их к катастрофическим последствиям", — отметил он.

Жорин также поделился беспокойством, отметив, что в последнее время появилась куча экспертов, делающих идею завоза трудовых мигрантов "нормальной".

"Это них*** не нормально при любых условиях. Мы боремся с Россией за свою идентичность, и растворить ее потом в иностранцах никто не позволит", — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военных возмутила ситуация, которая произошла после массированного обстрела Украины.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что после обстрела цены на такси в Киеве заоблачные. По его словам, когда есть такие проблемы с транспортом, у людей есть два пути. Первый — волонтерство. Подвозить бесплатно, потому что все оказались в затруднительной ситуации. Второй – хорошо заработать на соседях, потому что такой шанс бывает не часто.

Военный отметил, что каждый выбирает сам. Но, по его словам, если бы в феврале 2022 года все выбрали второй путь в разных вопросах, сейчас за такси по Киеву стоимость считали бы в рублях.



