Военные резко раскритиковали инициативы власти: предупредили о катастрофических последствиях

Кречмаровская Наталия
В Украине неоднократно поднимали вопросы завоза в Украину трудовых мигрантов. Некоторые компании уже привлекают иностранцев для работы. Однако во власти прогнозируют, что мигрантов станет гораздо больше, и это будет новая реальность страны. Военные подвергли резкой критике такие инициативы.
Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин убежден, что в Украине не будет миллионов индусов или других иностранцев. По его словам, Украина ментально не то государство, которое будет терпеть чужую культуру и чужие порядки.
Жорин также поделился беспокойством, отметив, что в последнее время появилась куча экспертов, делающих идею завоза трудовых мигрантов "нормальной".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военных возмутила ситуация, которая произошла после массированного обстрела Украины.
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что после обстрела цены на такси в Киеве заоблачные. По его словам, когда есть такие проблемы с транспортом, у людей есть два пути. Первый — волонтерство. Подвозить бесплатно, потому что все оказались в затруднительной ситуации. Второй – хорошо заработать на соседях, потому что такой шанс бывает не часто.
Военный отметил, что каждый выбирает сам. Но, по его словам, если бы в феврале 2022 года все выбрали второй путь в разных вопросах, сейчас за такси по Киеву стоимость считали бы в рублях.