Українців у Польщі попередили: старі правила скасовують уже за два тижні

Українцям у Польщі терміново нагадали про зміну правил подачі документів на легалізацію. Уже наприкінці квітня звичний формат повністю зникне, і всі заяви доведеться подавати лише онлайн.

У Польщі змінюють подачу документів на легалізацію: що потрібно знати українцям

Як повідомляють "Коментарі", про це пише SUD.UA.

Згідно з новими правилами, із 27 квітня 2026 року подати документи на тимчасове чи постійне проживання, а також на статус довгострокового резидента ЄС можна буде виключно через електронний портал MOS. Це означає повну відмову від паперових заяв.

Важливий дедлайн, який не можна пропустити

Управління у справах іноземців наголошує: паперові документи прийматимуть лише до 26 квітня. При цьому ключове значення має не дата відправлення, а дата фактичного отримання заяви установою.

Якщо документи надійдуть після цієї дати — їх просто не розглядатимуть, навіть якщо вони були відправлені вчасно.

Особливу увагу варто звернути тим, у кого термін легального перебування закінчується найближчим часом. Таким особам рекомендують не зволікати та подати документи ще за старою процедурою, щоб уникнути проблем зі статусом.

Що зміниться для українців

Запровадження системи MOS означає перехід до повністю цифрового формату. Усі етапи подачі — від заповнення заяви до відстеження статусу — відбуватимуться онлайн.

Фахівці пояснюють, що це має спростити процес і скоротити час розгляду документів, однак водночас вимагатиме від заявників уважності та цифрової грамотності.

Чому це важливо

Для тисяч українців у Польщі ці зміни є критичними, адже від правильності подачі документів залежить їхній легальний статус. Пропуск дедлайну або подача у неправильному форматі може призвести до втрати можливості залишитися в країні на законних підставах.

Таким чином, нові правила фактично змінюють підхід до легалізації перебування іноземців у Польщі. Українцям радять заздалегідь підготуватися до переходу на електронну систему, щоб уникнути зайвих ризиків і проблем із документами.

