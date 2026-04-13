Украинцев в Польше предупредили: старые правила отменяют уже через две недели

Украинцам в Польше срочно напомнили об изменении правил подачи документов на легализацию. Уже в конце апреля привычный формат полностью исчезнет и все заявления придется подавать только онлайн.

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет SUD.UA.

Согласно новым правилам, с 27 апреля 2026 года подать документы на временное или постоянное проживание, а также статус долгосрочного резидента ЕС можно будет исключительно через электронный портал MOS . Это означает полный отказ от бумажных заявлений.

Важный дедлайн, который нельзя пропустить

Управление по делам иностранцев отмечает: бумажные документы будут приниматься только до 26 апреля. При этом ключевое значение имеет не дата отправки, а дата фактического получения заявления учреждением.

Если документы поступят после этой даты, их просто не будут рассматривать , даже если они были отправлены вовремя.

Особое внимание следует обратить тем, у кого срок легального пребывания истекает в ближайшее время. Таким лицам рекомендуют не медлить и подать документы еще по старой процедуре, чтобы избежать проблем со статусом.

Что изменится для украинцев

Введение системы MOS означает переход к полностью цифровому формату. Все этапы подачи — от заполнения заявления до отслеживания статуса — будут проходить онлайн.

Специалисты объясняют, что это должно упростить процесс и сократить время рассмотрения документов , однако в то же время потребует от заявителей внимательности и цифровой грамотности.

Почему это важно

Для тысяч украинцев в Польше эти изменения критичны, ведь от правильности подачи документов зависит их легальный статус. Пропуск дедлайна или подача в неправильном формате может привести к утрате возможности остаться в стране по законным основаниям.

Таким образом, новые правила фактически изменяют подход к легализации пребывания иностранцев в Польше. Украинцам советуют заранее подготовиться к переходу на электронную систему во избежание лишних рисков и проблем с документами.

