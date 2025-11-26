Українців попередили: що категорично не можна вивозити за межі країни — митниця нагадала правила

Державна митна служба України оприлюднила оновлене нагадування про товари, які громадяни не мають права вивозити за межі країни. Попередження з’явилося після чергової хвилі інцидентів на пунктах пропуску, коли мандрівники втрачали свої речі через незнання правил. Митники наголошують: окремі предмети вилучають одразу, інші пропускають лише за наявності спеціальних дозволів.

Митники ретельно перевіряють багаж — частину речей можуть вилучити без повернення

Передусім під категоричну заборону потрапляють небезпечні речовини, зброя та все, що може становити загрозу життю чи безпеці. З України не можна вивозити наркотичні препарати, психотропи, токсичні та вибухові речовини, боєприпаси чи радіоактивні матеріали. Під обмеження потрапляють і культурні цінності: картини, ікони, старовинні книги або інші предмети, що мають історичну вартість, без дозвільної експертизи митниця не пропустить.

Також діє заборона на контрафакт, піратську продукцію, порнографічні матеріали та анульовані цінні папери. Усі ці речі вивезти за кордон неможливо — їх вилучають, а власника можуть притягнути до відповідальності.

Щодо грошей, то тут діє просте правило: суму понад 10 тисяч євро необхідно задекларувати. Вивозити чужі кошти не дозволяється навіть з дорученням, а деякі документи — зокрема трудові книжки, дозволи на зброю чи військові квитки — взагалі не можна перевозити через кордон.

Для тих, хто прямує до ЄС, діють додаткові обмеження. Європейські правила суворо забороняють провозити м’ясо, молочні продукти та частину рослинної продукції без спеціальних документів. Навіть свіжа риба допускається лише у вигляді потрошених тушок. Алкоголь і тютюн — тільки в дозволених обсягах, і лише для повнолітніх. А побутову техніку чи парфуми у великій кількості митники розцінюють як спробу комерційного ввезення та можуть конфіскувати.

У відомстві наголошують: перед виїздом варто ознайомитися не лише з українськими правилами, а й з вимогами тієї країни, куди прямує мандрівник. Часто саме іноземні норми стають причиною конфліктів на кордоні.

