Украинцев предупредили: что категорически нельзя вывозить за пределы страны — таможня напомнила правила
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцев предупредили: что категорически нельзя вывозить за пределы страны — таможня напомнила правила

Путешественники и водители снова столкнулись с возвращением строгого контроля: часть вещей под полным запретом, другие можно везти только с официальным разрешением.

26 ноября 2025, 11:20
Автор:
avatar

Проніна Анна

Государственная таможенная служба Украины обнародовала обновленное упоминание о товарах, граждане не имеющих права вывозить за пределы страны. Предупреждение появилось после очередной волны инцидентов на пунктах пропуска, когда путешественники теряли свои вещи по незнанию правил. Таможенники отмечают: отдельные предметы изымают сразу, другие пропускают только при наличии специальных разрешений.

Украинцев предупредили: что категорически нельзя вывозить за пределы страны — таможня напомнила правила

Таможенники внимательно проверяют багаж — некоторые вещи изымут без возврата

Прежде всего, под категорический запрет попадают опасные вещества, оружие и все, что может представлять угрозу жизни или безопасности. С Украины нельзя вывозить наркотические препараты, психотропы, токсичные и взрывчатые вещества, боеприпасы или радиоактивные материалы. Под ограничения попадают и культурные ценности: картины, иконы, старинные книги или другие предметы, имеющие историческую стоимость без разрешительной экспертизы таможня не пропустит.

Также действуют запреты на контрафакт, пиратскую продукцию, порнографические материалы и аннулированные ценные бумаги. Все эти вещи вывезти за границу невозможно – их изымают, а владельца могут привлечь к ответственности.

Что касается денег, то здесь действует простое правило: сумму более 10 тысяч евро нужно задекларировать. Вывозить чужие средства  не разрешается даже с доверенностью, а некоторые документы — в частности, трудовые книжки, разрешения на оружие или военные билеты — вообще нельзя перевозить через границу.

Для тех, кто следует в ЕС, действуют дополнительные ограничения. Европейские правила строго-настрого запрещают провозить мясо, молочные продукты и часть растительной продукции без специальных документов. Даже свежая рыба допускается только в виде разбитых тушек. Алкоголь и табак – только в разрешенных объемах, и только для совершеннолетних. А бытовую технику или парфюмерию в большом количестве таможенники расценивают как попытку коммерческого ввоза и могут конфисковать.

В ведомстве отмечают: перед выездом следует ознакомиться не только с украинскими правилами, но и с требованиями той страны, куда следует путешественник. Зачастую именно иностранные нормы становятся причиной конфликтов на границе.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в Раде готовят новые ограничения выезда за границу.



