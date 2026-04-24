Понад мільйон українських чоловіків у ЄС: Європа готує нові правила і натякає на повернення

Кількість українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Європейському Союзі, перевищила психологічну позначку в один мільйон. Нові дані вже змушують уряди ЄС переглядати свою політику щодо біженців.

Eurostat оприлюднив цифри, які змінюють політику ЄС: що чекає українців за кордоном

Як повідомляють "Коментарі", про це свідчать оновлені дані Eurostat.

Скільки українців призовного віку перебуває в ЄС

Станом на кінець лютого 2026 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мають 1 мільйон 42 тисячі українських чоловіків віком від 18 до 64 років.

За рік цей показник зріс майже на 16%.

Це означає, що тенденція до зростання не лише зберігається, а й прискорюється.

Де найбільше українців

Найбільше українських чоловіків перебуває у кількох ключових країнах.

Лідером залишається Німеччина — понад 312 тисяч осіб.

Далі йдуть Польща (153 тисячі) та Чехія (129 тисяч).

До першої п’ятірки також входять Іспанія та Румунія.

Найшвидше зростання зафіксовано у Данія — майже на 79% за рік.

Водночас зменшення кількості відбулося лише у Франція та Латвія.

ЄС змінює підхід

Збільшення кількості українців створює додаткове навантаження на соціальні системи європейських країн.

Тому уряди починають переходити від політики підтримки до політики стимулювання повернення.

Зокрема, в Ірландія обговорюють запровадження фінансових виплат для тих, хто добровільно відмовиться від статусу тимчасового захисту і повернеться в Україну.

Посилення контролю в ключових країнах

У Чехії готують законодавчі зміни, які посилять контроль за отримувачами захисту.

Нові правила передбачають більш жорсткі вимоги для частини українців, водночас спрощуючи інтеграцію для тих, хто вже адаптувався.

У Німеччині також заявили про намір координувати міжнародні зусилля для повернення українських громадян.

Канцлер Фрідріх Мерц підкреслив, що це питання стане частиною ширшої політики.

Що це означає для українців

Експерти прогнозують, що найближчим часом країни ЄС можуть суттєво змінити правила перебування.

Йдеться як про обмеження соціальної допомоги, так і про нові механізми повернення.

Це безпосередньо вплине на статус українських чоловіків за кордоном і змусить багатьох переглянути свої плани.

