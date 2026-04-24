Более миллиона украинских мужчин в ЕС: Европа готовит новые правила и намекает на возвращение

Число украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Европейском Союзе, превысило психологическую отметку в один миллион. Новые данные уже заставляют правительства ЕС пересматривать свою политику в отношении беженцев.

Eurostat обнародовал цифры, изменяющие политику ЕС: что ждет украинцев за границей

Как сообщают " Комментарии ", об этом свидетельствуют обновленные данные Eurostat .

Сколько украинцев призывного возраста находится в ЕС

По состоянию на конец февраля 2026 статус временной защиты в странах ЕС имеют 1 миллион 42 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет.

За год этот показатель вырос почти на 16%.

Это означает, что тенденция роста не только сохраняется, но и ускоряется.

Где больше всего украинцев

Больше всего украинских мужчин находятся в нескольких ключевых странах.

Лидером остается Германия — более 312 тысяч человек.

Далее следуют Польша (153 тысячи) и Чехия (129 тысяч).

В первую пятерку также входят Испания и Румыния .

Самый быстрый рост зафиксирован в Дании почти на 79% в год.

В то же время уменьшение количества произошло только во Франции и Латвии .

ЕС изменяет подход

Увеличение количества украинцев создает дополнительную нагрузку на социальные системы европейских стран.

Поэтому правительства начинают переходить от политики поддержки к политике стимулирования возвращения.

В частности, в Ирландии обсуждается введение финансовых выплат для тех, кто добровольно откажется от статуса временной защиты и вернется в Украину.

Ужесточение контроля в ключевых странах

В Чехии готовят законодательные изменения, которые ужесточат контроль за получателями защиты.

Новые правила предусматривают более жесткие требования для части украинцев, упрощая интеграцию для тех, кто уже адаптировался.

В Германии также заявили о намерении координировать международные усилия по возвращению украинских граждан.

Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что этот вопрос станет частью более широкой политики.

Что это значит для украинцев

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время страны ЕС могут существенно изменить правила пребывания.

Речь идет как об ограничении социальной помощи, так и о новых механизмах возвращения.

Это напрямую повлияет на статус украинских мужчин за границей и заставит многих пересмотреть свои планы.

