Более миллиона украинских мужчин в ЕС: Европа готовит новые правила и намекает на возвращение

Проніна Анна
Число украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Европейском Союзе, превысило психологическую отметку в один миллион. Новые данные уже заставляют правительства ЕС пересматривать свою политику в отношении беженцев.
Eurostat обнародовал цифры, изменяющие политику ЕС: что ждет украинцев за границей
Как сообщают " Комментарии ", об этом свидетельствуют обновленные данные Eurostat .
По состоянию на конец февраля 2026 статус временной защиты в странах ЕС имеют 1 миллион 42 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет.
За год этот показатель вырос почти на 16%.
Это означает, что тенденция роста не только сохраняется, но и ускоряется.
Больше всего украинских мужчин находятся в нескольких ключевых странах.
Лидером остается Германия — более 312 тысяч человек.
Далее следуют Польша (153 тысячи) и Чехия (129 тысяч).
В первую пятерку также входят Испания и Румыния .
Самый быстрый рост зафиксирован в Дании почти на 79% в год.
В то же время уменьшение количества произошло только во Франции и Латвии .
Увеличение количества украинцев создает дополнительную нагрузку на социальные системы европейских стран.
Поэтому правительства начинают переходить от политики поддержки к политике стимулирования возвращения.
В частности, в Ирландии обсуждается введение финансовых выплат для тех, кто добровольно откажется от статуса временной защиты и вернется в Украину.
В Чехии готовят законодательные изменения, которые ужесточат контроль за получателями защиты.
Новые правила предусматривают более жесткие требования для части украинцев, упрощая интеграцию для тех, кто уже адаптировался.
В Германии также заявили о намерении координировать международные усилия по возвращению украинских граждан.
Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что этот вопрос станет частью более широкой политики.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время страны ЕС могут существенно изменить правила пребывания.
Речь идет как об ограничении социальной помощи, так и о новых механизмах возвращения.
Это напрямую повлияет на статус украинских мужчин за границей и заставит многих пересмотреть свои планы.
