Не Польща і не Німеччина: куди масово виїжджають українські чоловіки

Поки більшість українців після початку повномасштабної війни традиційно обирали Польщу або Німеччину, останні місяці демонструють новий вектор міграції. Все більше українців, зокрема молодих чоловіків, виїжджають до Норвегії. Саме ця країна несподівано стала одним із ключових напрямків для переселення.

Норвегія стала новим магнітом для молоді – що стоїть за різким зростанням кількості чоловіків серед новоприбулих

Про це заявив журналістам прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час спільної пресконференції з Володимир Зеленський у Києві.

Скільки українців уже в Норвегії

За словами глави норвезького уряду, наразі в країні проживає понад 100 тисяч громадян України. Він підкреслив, що українці справляють позитивне враження та активно інтегруються в суспільство, роблячи внесок в економіку держави.

Водночас прем’єр звернув увагу на нову тенденцію – помітне зростання кількості молодих чоловіків серед тих, хто прибуває останнім часом. Це суттєво відрізняється від перших хвиль міграції, коли переважали жінки з дітьми.

Чому саме Норвегія

Аналітики пояснюють інтерес до Норвегії кількома чинниками. По-перше, стабільна економіка та високий рівень соціального захисту. По-друге, можливості працевлаштування, зокрема у сферах енергетики, будівництва та сервісу. По-третє, активна державна підтримка інтеграційних програм для українців.

Крім того, під час візиту до Києва Стере оголосив про домовленість щодо стратегічного партнерства між Норвегією та Україною у взаємовигідних сферах. Це означає, що співпраця виходить за межі гуманітарної допомоги і переходить у формат довгострокових проєктів.

Що змінилося для чоловіків

З початку повномасштабної війни чоловіки віком 18–60 років не могли вільно залишати Україну через мобілізаційні обмеження. Однак із 28 серпня 2025 року уряд України змінив правила перетину кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років мають право виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Саме ця зміна, за оцінками експертів, стала одним із ключових факторів нової міграційної хвилі.

Чи стане Норвегія новою "міграційною столицею"

Поки що Норвегія не наздогнала Польщу чи Німеччину за загальною кількістю українців, однак динаміка зростання привертає увагу. Якщо тенденція збережеться, країна може стати одним із головних центрів української діаспори у Північній Європі.

