Не Польша и не Германия: куда массово уезжают украинские мужчины

Пока большинство украинцев после начала полномасштабной войны традиционно выбирали Польшу или Германию, в последние месяцы демонстрируют новый вектор миграции. Все больше украинцев, в том числе молодых мужчин, уезжают в Норвегию. Именно эта страна неожиданно стала одним из ключевых направлений переселения.

Норвегия стала новым магнитом для молодежи – стоящей за резким ростом числа мужчин среди вновь прибывших

Об этом заявил журналистам премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

Сколько украинцев уже в Норвегии

По словам главы норвежского правительства, в настоящее время в стране проживает более 100 тысяч граждан Украины. Он подчеркнул, что украинцы производят положительное впечатление и активно интегрируются в общество, делая вклад в экономику государства.

В то же время премьер обратил внимание на новую тенденцию – заметный рост числа молодых мужчин среди прибывающих в последнее время . Это существенно отличается от первых волн миграции, когда преобладали женщины с детьми.

Почему именно Норвегия

Аналитики объясняют интерес к Норвегии несколькими факторами. Во-первых, стабильная экономика и высокий уровень социальной защиты. Во-вторых, возможности трудоустройства, в частности, в сферах энергетики, строительства и сервиса. В третьих, активная государственная поддержка интеграционных программ для украинцев.

Кроме того, во время визита в Киев Стере объявил о договоренности по стратегическому партнерству между Норвегией и Украиной во взаимовыгодных сферах. Это означает, что сотрудничество выходит за рамки гуманитарной помощи и переходит в формат долгосрочных проектов.

Что изменилось для мужчин

С начала полномасштабной войны мужчины в возрасте 18–60 лет не могли свободно покидать Украину из-за мобилизационных ограничений. Однако с 28 августа 2025 года правительство Украины изменило правила пересечения границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет имеют право выезжать за границу во время военного положения.

Именно это изменение, по оценкам экспертов, стало одним из ключевых факторов новой миграционной волны .

Станет ли Норвегия новой "миграционной столицей"

Пока Норвегия не догнала Польшу или Германию по общему количеству украинцев, однако динамика роста привлекает внимание. Если тенденция сохранится, то страна может стать одним из главных центров украинской диаспоры в Северной Европе.

