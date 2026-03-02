Не Польша и не Германия: куда массово уезжают украинские мужчины

Рубрики
Пока большинство украинцев после начала полномасштабной войны традиционно выбирали Польшу или Германию, в последние месяцы демонстрируют новый вектор миграции. Все больше украинцев, в том числе молодых мужчин, уезжают в Норвегию. Именно эта страна неожиданно стала одним из ключевых направлений переселения.
Норвегия стала новым магнитом для молодежи – стоящей за резким ростом числа мужчин среди вновь прибывших
Об этом заявил журналистам премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
По словам главы норвежского правительства, в настоящее время в стране проживает более 100 тысяч граждан Украины. Он подчеркнул, что украинцы производят положительное впечатление и активно интегрируются в общество, делая вклад в экономику государства.
В то же время премьер обратил внимание на новую тенденцию – заметный рост числа молодых мужчин среди прибывающих в последнее время . Это существенно отличается от первых волн миграции, когда преобладали женщины с детьми.
Аналитики объясняют интерес к Норвегии несколькими факторами. Во-первых, стабильная экономика и высокий уровень социальной защиты. Во-вторых, возможности трудоустройства, в частности, в сферах энергетики, строительства и сервиса. В третьих, активная государственная поддержка интеграционных программ для украинцев.
Кроме того, во время визита в Киев Стере объявил о договоренности по стратегическому партнерству между Норвегией и Украиной во взаимовыгодных сферах. Это означает, что сотрудничество выходит за рамки гуманитарной помощи и переходит в формат долгосрочных проектов.
С начала полномасштабной войны мужчины в возрасте 18–60 лет не могли свободно покидать Украину из-за мобилизационных ограничений. Однако с 28 августа 2025 года правительство Украины изменило правила пересечения границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет имеют право выезжать за границу во время военного положения.
Именно это изменение, по оценкам экспертов, стало одним из ключевых факторов новой миграционной волны .
Пока Норвегия не догнала Польшу или Германию по общему количеству украинцев, однако динамика роста привлекает внимание. Если тенденция сохранится, то страна может стать одним из главных центров украинской диаспоры в Северной Европе.
