До 430 тисяч гривень без відсотків: уряд запускає нову програму позик для евакуйованих родин

Кабінет Міністрів України впроваджує новий механізм підтримки сімей, які змушені були змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Про деталі програми, затвердженої Постановою №184, розповів народний депутат Павло Фролов.

Згідно з документом, постраждалі громадяни зможуть отримати одноразову безвідсоткову позику.

"Розмір: до 50 мінімальних зарплат (близько 430 000 грн) на одну сім'ю. Термін повернення – до 15 років. Ставка 0% – відсотки банкам компенсує держава", — перелічив ключові умови депутат.

Кошти мають цільове призначення: їх можна витратити на придбання меблів, побутової техніки та загальне облаштування житла на новому місці. Обов’язковою умовою є наявність документально підтвердженої матеріальної шкоди.

Для оформлення позики необхідно пройти кілька етапів: отримати довідку про визнання постраждалим у громаді, де сталася надзвичайна ситуація, звернутися до місцевої влади за новим місцем проживання та отримати кошти через уповноважений банк.

Водночас Павло Фролов звернув увагу на складність процедури оформлення документів.

"Механізм отримання довідки постраждалого є недосконалим – відсутнє дистанційне оформлення або у Дії, що створює додаткові бар'єри у разі екстреної евакуації", — наголосив він.

Наразі програма перебуває на стадії підготовки: органи місцевого самоврядування обирають банки-партнери та відпрацьовують алгоритм видачі довідок у громадах.

