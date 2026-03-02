До 430 тысяч гривен без процентов: правительство запускает новую программу займа для эвакуированных семей

Кабинет Министров Украины внедряет новый механизм поддержки семей, вынужденных изменить место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. О деталях программы, утвержденной Постановлением №184 , рассказал народный депутат Павел Фролов.

Согласно документу, пострадавшие граждане смогут получить единовременный беспроцентный заем.

"Размер: до 50 минимальных зарплат (около 430 000 грн.) на одну семью. Срок возврата – до 15 лет. Ставка 0% – проценты банкам компенсирует государство", – перечислил ключевые условия депутат.

Средства имеют целевое назначение: их можно потратить на приобретение мебели, бытовой техники и общее обустройство жилья на новом месте. Обязательным условием есть наличие документально подтвержденного материального вреда.

Для оформления ссуды необходимо пройти несколько этапов: получить справку о признании пострадавшим в общине, где произошла чрезвычайная ситуация, обратиться к местным властям за новым местом жительства и получить средства через уполномоченный банк.

В то же время Павел Фролов обратил внимание на сложность процедуры оформления документов.

"Механизм получения справки пострадавшего несовершенен – отсутствует дистанционное оформление или у Действия, что создает дополнительные барьеры в случае экстренной эвакуации", — подчеркнул он.

В настоящее время программа находится в стадии подготовки: органы местного самоуправления выбирают банки-партнеры и отрабатывают алгоритм выдачи справок в общинах.

