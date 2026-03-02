До 430 тысяч гривен без процентов: правительство запускает новую программу займа для эвакуированных семей

Рубрики
Недилько Ксения
Кабинет Министров Украины внедряет новый механизм поддержки семей, вынужденных изменить место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. О деталях программы, утвержденной Постановлением №184 , рассказал народный депутат Павел Фролов.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Согласно документу, пострадавшие граждане смогут получить единовременный беспроцентный заем.
Средства имеют целевое назначение: их можно потратить на приобретение мебели, бытовой техники и общее обустройство жилья на новом месте. Обязательным условием есть наличие документально подтвержденного материального вреда.
Для оформления ссуды необходимо пройти несколько этапов: получить справку о признании пострадавшим в общине, где произошла чрезвычайная ситуация, обратиться к местным властям за новым местом жительства и получить средства через уполномоченный банк.
В то же время Павел Фролов обратил внимание на сложность процедуры оформления документов.
В настоящее время программа находится в стадии подготовки: органы местного самоуправления выбирают банки-партнеры и отрабатывают алгоритм выдачи справок в общинах.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов выступил с предложением установить в Украине День внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на государственном уровне. Предложение предусматривает закрепление этой даты за 25 февраля — днем, когда в 2022 году началось массовое вынужденное переселение украинцев.