Мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов виступив із пропозицією встановити в Україні День внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на державному рівні. Пропозиція передбачає закріплення цієї дати за 25 лютого — днем, коли у 2022 році почалося масове вимушене переселення українців.

День ВПО як дедлайн для влади: Ігор Терехов закликав запровадити нову дату в українському календарі

Терехов наголосив, що цей день не має бути святом у звичному розумінні, а повинен стати нагадуванням для влади про конкретні зобов’язання перед громадянами.

"Я вважаю, що 25 лютого має бути Днем ВПО, бо саме тоді почалося масове вимушене переселення людей. Але цей день не повинен бути "назавжди", — заявив Ігор Терехов.

За задумом мера Харкова, такий статус дати має бути тимчасовим інструментом контролю.

"Умовно — на 5 років, щоб за цей час держава та місцева влада зробили головне: надали житло та забезпечили нормальну інтеграцію, щоб люди перестали жити у статусі ВПО і просто жили своїм життям", — підкреслив міський голова.

Наразі у Харкові вже впроваджують програми інтеграції через доступ до медицини, освіти та працевлаштування, зокрема на комунальних підприємствах міста. Ініціатива має на меті стимулювати владу всіх рівнів забезпечити людей житлом і роботою, щоб статус переселенця залишився в минулому.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Полтавській області розпочинають роботу над створенням першого транзитного центру для внутрішньо переміщених осіб. Проєкт реалізується як спільний логістичний хаб Полтавської ОВА та БО "Координаційний гуманітарний центр".

За словами керівника області Віталія Дяківнича, новий центр стане місцем, де люди зможуть не лише отримати тимчасовий прихисток, а й вирішити критичні питання. "Це логістичний хаб, у якому внутрішньо переміщені особи зможуть не лише перепочити, а й вирішити нагальні проблеми, пов’язані з документами та подальшим місцем проживання", — зазначив очільник ОВА.