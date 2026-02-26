Мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов выступил с предложением установить в Украине День внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на государственном уровне. Предложение предусматривает закрепление этой даты за 25 февраля — днем, когда в 2022 году началось массовое вынужденное переселение украинцев.

День ВПЛ как дедлайн для власти: Игорь Терехов призвал ввести новую дату в украинском календаре

Терехов подчеркнул, что этот день не должен быть праздником в привычном понимании, а должен стать напоминанием для властей конкретных обязательств перед гражданами.

"Я считаю, что 25 февраля должно быть Днем ВПЛ, потому что именно тогда началось массовое вынужденное переселение людей. Но этот день не должен быть "навсегда", – заявил Игорь Терехов.

По замыслу мэра Харькова такой статус даты должен быть временным инструментом контроля.

"Условно — на 5 лет, чтобы за это время государство и местные власти сделали главное: предоставили жилье и обеспечили нормальную интеграцию, чтобы люди перестали жить в статусе ВПЛ и просто жили своей жизнью", — подчеркнул городской голова.

В Харькове уже внедряются программы интеграции через доступ к медицине, образованию и трудоустройству, в частности на коммунальных предприятиях города. Инициатива стремится стимулировать власть всех уровней обеспечить людей жильем и работой, чтобы статус переселенца остался в прошлом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Полтавской области приступают к созданию первого транзитного центра для внутренне перемещенных лиц. Проект реализуется как общий логистический хаб Полтавской ОВА и БО "Координационный гуманитарный центр".

По словам руководителя области Виталия Дякивнича, новый центр станет местом, где люди смогут не только получить временное убежище, но и решить критические вопросы. "Это логистический хаб, в котором внутренне перемещенные лица смогут не только отдохнуть, но и решить неотложные проблемы, связанные с документами и последующим местом жительства", — отметил глава ОВА.