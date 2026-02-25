У Полтавській області розпочинають роботу над створенням першого транзитного центру для внутрішньо переміщених осіб. Проєкт реалізується як спільний логістичний хаб Полтавської ОВА та БО "Координаційний гуманітарний центр".

На Полтавщині створюють перший транзитний центр для ВПО

За словами керівника області Віталія Дяківнича, новий центр стане місцем, де люди зможуть не лише отримати тимчасовий прихисток, а й вирішити критичні питання.

"Це логістичний хаб, у якому внутрішньо переміщені особи зможуть не лише перепочити, а й вирішити нагальні проблеми, пов’язані з документами та подальшим місцем проживання", — зазначив очільник ОВА.

Партнером ініціативи виступив "Координаційний гуманітарний центр" під керівництвом Євгена Коляди. Організація забезпечує повний цикл підтримки — від евакуації з небезпечних зон до надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктів, гігієни та будматеріалів.

Віталій Дяківнич підкреслив, що в умовах тривалої війни ефективна взаємодія між владою та волонтерами є ключовою для допомоги цивільним.

"Війна триває, а отже потреба залишається вкрай актуальною. Моя позиція незмінна – координація має виходити на новий рівень, щоб допомога була максимально відчутною для всіх, кого приймає Полтавщина", — наголосив посадовець.

Наразі сторони вже підписали меморандум про співпрацю, що дозволить перетворити складні виклики на "захист і надійну опору" для тих, хто цього потребує.

