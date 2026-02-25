В Полтавской области приступают к созданию первого транзитного центра для внутренне перемещенных лиц. Проект реализуется как общий логистический хаб Полтавской ОВА и БО "Координационный гуманитарный центр".

В Полтавской области создают первый транзитный центр для ВПЛ

По словам руководителя области Виталия Дякивнича, новый центр станет местом, где люди смогут не только получить временное убежище, но и решить критические вопросы.

"Это логистический хаб, в котором внутренне перемещенные лица смогут не только отдохнуть, но и решить неотложные проблемы, связанные с документами и последующим местом жительства", — отметил глава ОВА.

Партнером инициативы выступил "Координационный гуманитарный центр" под руководством Евгения Коляды. Организация обеспечивает полный цикл поддержки – от эвакуации из опасных зон до оказания гуманитарной помощи в виде продуктов, гигиены и стройматериалов.

Виталий Дякивнич подчеркнул, что в условиях длительной войны эффективное взаимодействие между властью и волонтерами является ключевым для помощи гражданским.

"Война продолжается, а значит, потребность остается крайне актуальной. Моя позиция неизменна – координация должна выходить на новый уровень, чтобы помощь была максимально ощутима для всех, кого принимает Полтавщина", — подчеркнул чиновник.

Стороны уже подписали меморандум о сотрудничестве, что позволит превратить сложные вызовы в "защиту и надежную опору" для нуждающихся.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине упростили процедуру предоставления государственного и коммунального имущества для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Как сообщил народный депутат Павел Фролов, "Правительство упростило передачу имущества государственных и коммунальных учреждений в аренду для предоставления убежища ВПЛ".