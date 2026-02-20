В Україні спростили процедуру надання державного та комунального майна для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Як повідомив народний депутат Павло Фролов, "Уряд спростив передачу майна державних та комунальних установ в оренду для надання прихистку ВПО".

Символічна оренда для ВПО: Уряд запровадив нові пільги на державне майно

Однією з ключових змін стало суттєве зниження фінансового навантаження на волонтерський сектор. Відтепер "громадські об’єднання та благодійні організації зможуть орендувати державне майно за символічною річною ставкою — 0,01% від вартості майна (раніше було 3%)".

Крім того, особливі умови запроваджено для бюджетної сфери. Для державних і комунальних установ у галузях освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соцзахисту "встановлена пільгова річна орендна плата у розмірі 1 грн за об'єкт".

Важливим нововведенням є також спрощення бюрократичних процесів. Зокрема, "державні та комунальні установи зможуть подавати заяви про передачу обʼєкта в оренду для забезпечення переселенців житлом без проведення аукціону".

За словами Павла Фролова, ці "зміни стали можливими завдяки ініціативі нашої ТСК", яка запропонувала Уряду механізм зменшення орендних ставок для створення соціального житла.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дніпропетровщина залишається одним із ключових хабів для внутрішньо переміщених осіб. Наразі в області офіційно зареєстровано 451 тисячу переселенців, серед яких майже 100 тисяч — діти. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук за підсумками всеукраїнської зустрічі-діалогу "Разом до рішень".

Очільник облради наголосив, що реальна кількість ВПО значно вища за офіційну статистику, а чинна система грошової допомоги не розв'язує фундаментальних проблем людей.

"Скажу відверто. Три тисячі гривень допомоги на місяць – це не підтримка. Це імітація. І це не може бути довгостроковим рішенням. Людям потрібні дві речі: житло і робота", — заявив Микола Лукашук.