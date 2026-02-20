В Украине упростили процедуру предоставления государственного и коммунального имущества для обеспечения жильем внутриперемещенных лиц. Как сообщил народный депутат Павел Фролов, "Правительство упростило передачу имущества государственных и коммунальных учреждений в аренду для предоставления убежища ВПЛ".

Символическая аренда для ВПЛ: Правительство ввело новые льготы на государственное имущество

Одним из ключевых изменений стало существенное снижение финансовой нагрузки на волонтерский сектор. Теперь "общественные объединения и благотворительные организации смогут арендовать государственное имущество по символической годовой ставке — 0,01% от стоимости имущества (ранее было 3%)".

Кроме того, особые условия были введены для бюджетной сферы. Для государственных и коммунальных учреждений в отраслях образования, культуры, здравоохранения, спорта и соцзащиты установлена льготная годовая арендная плата в размере 1 грн за объект.

Важным новшеством также упрощение бюрократических процессов. В частности, "государственные и коммунальные учреждения смогут подавать заявления о передаче объекта в аренду для обеспечения переселенцев жильем без проведения аукциона".

По словам Павла Фролова, эти "изменения стали возможны благодаря инициативе нашей ТСК", которая предложила Правительству механизм уменьшения арендных ставок для создания социального жилья.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Днепропетровщина остается одним из ключевых хабов для внутренне перемещенных лиц. В настоящее время в области официально зарегистрировано 451 тысячу переселенцев, среди которых почти 100 тысяч — дети. Об этом сообщил председатель областного совета Николай Лукашук по итогам всеукраинской встречи-диалога "Вместе к решениям".

Глава облсовета подчеркнул, что реальное количество ВПЛ значительно выше официальной статистики, а действующая система денежной помощи не решает фундаментальных проблем людей.

"Скажу откровенно. Три тысячи гривен помощи в месяц – это не поддержка. Это имитация. И это не может быть долгосрочным решением. Людям нужны две вещи: жилье и работа", — заявил Николай Лукашук.