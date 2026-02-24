Мінус 10 мільйонів: Україна стрімко вимирає — наслідки будуть страшнішими за війну

Україна стрімко втрачає населення, і темпи скорочення вже називають безпрецедентними. Про масштаби демографічної кризи повідомило CNN з посиланням на інтерв’ю провідної української демографині Елла Лібанова. За її оцінками, за чотири роки повномасштабної війни чисельність населення країни скоротилася приблизно на 10 мільйонів осіб.

Країна без майбутнього: народжуваність впала до критичного мінімуму

Йдеться не лише про загиблих на фронті. У цю цифру входять мільйони українців, які виїхали за кордон, а також ті, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. Фактично країна втратила населення, співставне з кількістю жителів кількох європейських держав.

Народжуваність — на рівні історичного мінімуму

Окреме занепокоєння викликає різке падіння народжуваності. Сумарний коефіцієнт народжуваності опустився до показника менше однієї дитини на жінку. Для порівняння, середній показник у країнах Європи становить близько 1,4, у США — 1,6.

Показник нижче 1 означає фактичне самозгортання нації, якщо тенденція збережеться впродовж тривалого часу. Причинами називають війну, економічну нестабільність, невизначеність майбутнього та масову міграцію молодих родин.

Втрати на війні та соціальні наслідки

Офіційні дані щодо втрат військових не оприлюднюються. Водночас за оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), від початку повномасштабного вторгнення загинули від 100 до 140 тисяч українських військовослужбовців.

Середній вік військових нині становить 43 роки. Держава не мобілізує чоловіків до 25 років, намагаючись зберегти молоде покоління. Однак через втрати стрімко зростає кількість вдів і сиріт — за офіційними даними, 59 тисяч дітей втратили біологічних батьків.

Мільйони за кордоном — і не всі планують повернення

Близько 6 мільйонів українців зареєстровані за кордоном як біженці. Переважно це жінки та діти. Чим довше триває війна, тим складніше буде повернути цих людей, адже вони інтегруються в нові суспільства, знаходять роботу й житло.

Крім того, Україну залишила значна частина висококваліфікованих спеціалістів. Це створює ризики для повоєнного відновлення. За словами експертів, дефіцит кадрів може стати одним із головних бар’єрів для економічного зростання після завершення бойових дій.

Чи можливо зупинити кризу

Демографи наголошують: навіть після завершення війни наслідки відчуватимуться десятиліттями. Потрібна комплексна державна політика, спрямована на повернення громадян, підтримку народжуваності та створення економічних стимулів для молодих родин.

Україна вже сьогодні входить у фазу глибокого демографічного спаду. І питання стоїть не лише в цифрах, а в тому, хто житиме, працюватиме й відбудовуватиме країну в найближчі 20–30 років.

