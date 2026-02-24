Минус 10 миллионов: Украина стремительно вымирает — последствия будут страшнее войны

Украина стремительно теряет население и темпы сокращения уже называют беспрецедентными. О масштабах демографического кризиса сообщило CNN со ссылкой на интервью ведущей украинской демографии Элла Либанова . По ее оценкам, за четыре года полномасштабной войны численность населения страны сократилась примерно на 10 миллионов человек.

Страна без будущего: рождаемость упала до критического минимума

Речь идет не только о погибших на фронте. В эту цифру входят миллионы уехавших за границу украинцев, а также те, кто находится на временно оккупированных территориях. Фактически страна лишилась населения, сопоставимого с количеством жителей нескольких европейских государств.

Рождаемость — на уровне исторического минимума

Отдельная обеспокоенность вызывает резкое падение рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости опустился до показателя менее одного ребенка в женщину. Для сравнения, средний показатель в странах Европы составляет около 1,4, в США – 1,6.

Показатель ниже 1 означает фактическое самосвертывание нации , если тенденция сохранится в течение длительного времени. Причинами называют войну, экономическую нестабильность, неопределенность будущего и массовую миграцию молодых семей.

Потери на войне и социальные последствия

Официальные данные по потерям военных не обнародуются. В то же время, по оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), с начала полномасштабного вторжения погибли от 100 до 140 тысяч украинских военнослужащих.

Средний возраст военных составляет 43 года. Государство не мобилизует мужчин до 25 лет, пытаясь сохранить молодое поколение. Однако из-за потерь стремительно растет количество вдов и сирот — по официальным данным, 59 тысяч детей потеряли биологических родителей .

Миллионы за границей — и не все планируют возвращение

Около 6 миллионов украинцев зарегистрированы за границей как беженцы. В основном это женщины и дети. Чем дольше идет война, тем сложнее будет вернуть этих людей, ведь они интегрируются в новые общества, находят работу и жилье.

Кроме того, Украина оставила значительную часть высококвалифицированных специалистов. Это создает риски для послевоенного обновления. По словам экспертов, дефицит кадров может стать одним из главных барьеров для экономического роста после завершения боевых действий .

Возможно ли остановить кризис

Демографы отмечают: даже после завершения войны последствия будут ощущаться десятилетиями. Нужна комплексная государственная политика, направленная на возвращение граждан, поддержание рождаемости и создание экономических стимулов молодым семьям.

Украина уже сегодня входит в фазу глубочайшего демографического спада. И вопрос стоит не только в цифрах, но и в том, кто будет жить, будет работать и будет отстраивать страну в ближайшие 20–30 лет .

