Хороших сценаріїв немає: якою буде міграція людей після глобальних катаклізмів

Клімат продовжує змінюватися і це, на переконання вчених, у майбутньому змінить звичний світ людей.

Ураган. Ілюстративне фото

Керівниця міжнародної дослідницької програми з адаптації до клімату в Університетському коледжі Лондона Сюзанна Фішер у своїй книзі розглянула два сценарії великого переселення людей після значних змін клімату, пише видання Live science.

На її думку, частини планети стають непридатними для життя і необхідно буде зробити складний вибір для управління переміщенням людей - чи то шляхом організованого переселення, чи раптового переміщення. Вона припустила, що радикальні зміни можуть відбутися уже через 45 років — у 2070 році.

Сценарій 1. Люди масово переїжджають від штормів, посух, повеней та пожеж, зазвичай у межах своїх країн, і опиняються у великих таборах для переміщених осіб. Зручностей у таких місцях мало. Ті, хто намагається просуватися далі та шукати кращих умов, натикаються на добре укріплені озброєними патрулями внутрішні або національні кордони.

“Гуманітарні організації щомісяця скидають їжу та питну воду до найбільш постраждалих районів, а Організація Об'єднаних Націй (ООН) навчає громади збирати дощову воду та охолоджувати свої будинки, але цього недостатньо”, — наводить уривки з книги видання.

Люди отримують дозволи на переміщення у визначених межах, що дозволяє тільки врятуватися від катаклізмів.

Країни захищатимуть місця, де є вода — так, США встановили кордон навколо південно-західних штатів, у яких закінчилася вода, щоб не допустити людей. Штати повстали один проти одного, борючись за останні потоки річки Колорадо.

Сценарій 2. Ураган обрушується на узбережжя невеликої карибської країни. Уряд все підготував — спрацювали системи раннього попередження, і люди пішли до укриттів, перш ніж вдарив шторм. Уряд видає набір кліматичних паспортів, і люди можуть вибрати з переліку країн, де вони будуть розміщені. У цьому переліку країни, що традиційно викидають вуглець, і які визнають свою відповідальність за посилення урагану.

“Люди можуть претендувати на гранти на переїзд від компаній, що займаються викопним паливом, які були змушені виплатити їх після революційної судової справи. Шторм був страшним, і багато людей вирішують переїхати, ризикуючи кращим життям, ніж ризиком чергового шторму наступного місяця”, — припускає авторка книги.

Цей переїзд може бути тимчасовим або довгостроковим, але він дає людям час відновитися та продовжити свій бізнес, освіту чи навчання, поки триває відбудова.

Це лише припущення та варіанти міграції населення, якими поділилася керівник міжнародної дослідницької програми з адаптації до клімату.

