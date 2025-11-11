Хороших сценаріїв немає: якою буде міграція людей після глобальних катаклізмів

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Клімат продовжує змінюватися і це, на переконання вчених, у майбутньому змінить звичний світ людей.
Ураган. Ілюстративне фото
Керівниця міжнародної дослідницької програми з адаптації до клімату в Університетському коледжі Лондона Сюзанна Фішер у своїй книзі розглянула два сценарії великого переселення людей після значних змін клімату, пише видання Live science.
На її думку, частини планети стають непридатними для життя і необхідно буде зробити складний вибір для управління переміщенням людей - чи то шляхом організованого переселення, чи раптового переміщення. Вона припустила, що радикальні зміни можуть відбутися уже через 45 років — у 2070 році.
Сценарій 1. Люди масово переїжджають від штормів, посух, повеней та пожеж, зазвичай у межах своїх країн, і опиняються у великих таборах для переміщених осіб. Зручностей у таких місцях мало. Ті, хто намагається просуватися далі та шукати кращих умов, натикаються на добре укріплені озброєними патрулями внутрішні або національні кордони.
Люди отримують дозволи на переміщення у визначених межах, що дозволяє тільки врятуватися від катаклізмів.
Країни захищатимуть місця, де є вода — так, США встановили кордон навколо південно-західних штатів, у яких закінчилася вода, щоб не допустити людей. Штати повстали один проти одного, борючись за останні потоки річки Колорадо.
Сценарій 2. Ураган обрушується на узбережжя невеликої карибської країни. Уряд все підготував — спрацювали системи раннього попередження, і люди пішли до укриттів, перш ніж вдарив шторм. Уряд видає набір кліматичних паспортів, і люди можуть вибрати з переліку країн, де вони будуть розміщені. У цьому переліку країни, що традиційно викидають вуглець, і які визнають свою відповідальність за посилення урагану.
Цей переїзд може бути тимчасовим або довгостроковим, але він дає людям час відновитися та продовжити свій бізнес, освіту чи навчання, поки триває відбудова.
Це лише припущення та варіанти міграції населення, якими поділилася керівник міжнародної дослідницької програми з адаптації до клімату.
