Хороших сценариев нет: какой будет миграция людей после глобальных катаклизмов
commentss НОВОСТИ Все новости

Хороших сценариев нет: какой будет миграция людей после глобальных катаклизмов

Как может происходить миграция людей после того, как изменения климата приведут к катаклизмам

11 ноября 2025, 12:23
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Климат продолжает меняться и это, по мнению ученых, в будущем изменит привычный мир людей.

Ураган. Иллюстративное фото

Руководитель международной исследовательской программы по адаптации к климату в Университетском колледже Лондона Сюзанна Фишер в своей книге рассмотрела два сценария большого переселения людей после значительных изменений климата, пишет издание Live science.

По ее мнению, части планеты становятся непригодными для жизни и необходимо будет сделать сложный выбор для управления перемещением людей — путем организованного переселения или внезапного перемещения. Она предположила, что радикальные изменения могут произойти уже через 45 лет — в 2070 году.

Сценарий 1. Люди массово переезжают от штормов, засух, наводнений и пожаров обычно в пределах своих стран и оказываются в больших лагерях для перемещенных лиц. Удобств в таких местах мало. Те, кто пытается продвигаться дальше и искать лучшие условия, натыкаются на хорошо укрепленные вооруженными патрулями внутренние или национальные границы.

"Гуманитарные организации ежемесячно сбрасывают еду и питьевую воду в наиболее пострадавшие районы, а Организация Объединенных Наций (ООН) учит общины собирать дождевую воду и охлаждать свои дома, но этого недостаточно", — приводит отрывки из книги издания.

Люди получают разрешения на перемещение в определенных пределах, что позволяет только спастись от катаклизмов.

Страны будут защищать места, где есть вода – так, США установили границу вокруг юго-западных штатов, в которых закончилась вода, чтобы не допустить людей. Штаты восстали друг против друга, сражаясь за последние потоки реки Колорадо.

Сценарий 2. Ураган обрушивается на побережье маленькой карибской страны. Правительство все подготовило — сработали системы раннего предупреждения, и люди пошли к укрытиям, прежде чем ударило шторм. Правительство выдает набор климатических паспортов, и люди могут выбрать из списка стран, где они будут размещены. В этом перечне страны, традиционно выбрасывающие углерод, признающие свою ответственность за усиление урагана.

"Люди могут претендовать на гранты на переезд от компаний, занимающихся ископаемым топливом, которые были вынуждены выплатить их после революционного судебного дела. Шторм был страшным, и многие решают переехать, рискуя лучшей жизнью, чем риском очередного шторма в следующем месяце", — предполагает автор книги.

Этот переезд может быть временным или долгосрочным, но дает людям время возобновиться и продолжить свой бизнес, образование или обучение, пока продолжается восстановление.

Это только предположения и варианты миграции населения, которыми поделилась руководитель международной исследовательской программы по адаптации к климату.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как погибнет человечество и планета.




Источник: https://www.livescience.com/planet-earth/climate-change/sink-or-swim-what-will-human-migration-look-like-as-climate-change-impacts-take-hold
