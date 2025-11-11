Хороших сценариев нет: какой будет миграция людей после глобальных катаклизмов

Рубрики
Климат продолжает меняться и это, по мнению ученых, в будущем изменит привычный мир людей.
Руководитель международной исследовательской программы по адаптации к климату в Университетском колледже Лондона Сюзанна Фишер в своей книге рассмотрела два сценария большого переселения людей после значительных изменений климата, пишет издание Live science.
По ее мнению, части планеты становятся непригодными для жизни и необходимо будет сделать сложный выбор для управления перемещением людей — путем организованного переселения или внезапного перемещения. Она предположила, что радикальные изменения могут произойти уже через 45 лет — в 2070 году.
Сценарий 1. Люди массово переезжают от штормов, засух, наводнений и пожаров обычно в пределах своих стран и оказываются в больших лагерях для перемещенных лиц. Удобств в таких местах мало. Те, кто пытается продвигаться дальше и искать лучшие условия, натыкаются на хорошо укрепленные вооруженными патрулями внутренние или национальные границы.
Люди получают разрешения на перемещение в определенных пределах, что позволяет только спастись от катаклизмов.
Страны будут защищать места, где есть вода – так, США установили границу вокруг юго-западных штатов, в которых закончилась вода, чтобы не допустить людей. Штаты восстали друг против друга, сражаясь за последние потоки реки Колорадо.
Сценарий 2. Ураган обрушивается на побережье маленькой карибской страны. Правительство все подготовило — сработали системы раннего предупреждения, и люди пошли к укрытиям, прежде чем ударило шторм. Правительство выдает набор климатических паспортов, и люди могут выбрать из списка стран, где они будут размещены. В этом перечне страны, традиционно выбрасывающие углерод, признающие свою ответственность за усиление урагана.
Этот переезд может быть временным или долгосрочным, но дает людям время возобновиться и продолжить свой бизнес, образование или обучение, пока продолжается восстановление.
Это только предположения и варианты миграции населения, которыми поделилась руководитель международной исследовательской программы по адаптации к климату.
