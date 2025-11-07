Прогноз жахливий: вчені спрогнозували, як загине людство та планета

Вчені розкрили похмуру перспективу майбутнього людства — попереджають, що Земля зрештою буде поглинена Сонцем.

Земля. Фото з відкритих джерел

Зірка приблизно через п'ять мільярдів років спалить останнє водневе паливо та почне розширюватися, перетворюючись на жахливого червоного гіганта, пише видання Daily mail.

Астрономи з Університетського коледжу Лондона та Університету Ворвіка прогнозують, що коли це станеться, то Земля буде поглинута Сонцем або розірвана на шматки. Навіть якщо Земля переживе трансформацію Сонця, то на планеті не буде життя. Пояснюють, що загибель людства, ймовірно, буде спричинена потужними гравітаційними ефектами, відомими як “припливні сили”.

“Вчені пояснюють, що планета притягує Сонце, а через еволюцію та розширення зірки ця взаємодія стає сильнішою. Ці взаємодії уповільнюють планету та призводять до скорочення її орбіти, змушуючи її спірально закручуватися всередину, поки вона або не розпадеться, або не впаде в зірку”, — пише видання.

Вчені зараз прогнозують, що Сонце стане червоним гігантом приблизно через п'ять мільярдів років, і це дослідження показує, що перспективи для Землі не дуже гарні — припускають, що планета не виживе.

“Дослідження показують, що Сонце зросте настільки, що поглине дві внутрішні планети, Меркурій і Венеру, але може не досягти Землі. У будь-якому випадку, вчені прогнозують, що людство навряд чи переживе еволюцію Сонця”, — пише видання.

Вчені пояснили, що розширення Сонця різко збільшить рівень радіації, що потрапляє на поверхню Землі, різко підвищить температуру поверхні та зробить планету непридатною для життя. До того ж інтенсивне тепло від розширюваного Сонця позбавить Землю атмосфери та призведе до википання океанів.

Тож вчені підсумували, що навіть якщо Землю не розірве гравітація, ймовірно, не залишиться людей.

