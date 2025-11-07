Прогноз ужасный: ученые спрогнозировали, как погибнет человечество и планета

Рубрики
Ученые раскрыли мрачную перспективу будущего человечества — предупреждают, что Земля в конце концов будет поглощена Солнцем.
Земля. Фото из открытых источников
Звезда примерно через пять миллиардов лет сожжет последнее водородное топливо и начнет расширяться, превращаясь в ужасного красного гиганта, пишет издание Daily mail.
Астрономы из Университетского колледжа Лондона и Университета Уорвика прогнозируют, что когда это произойдет, то Земля будет поглощена Солнцем или разорвана в клочья. Даже если Земля переживет трансформацию Солнца, на планете не будет жизни. Объясняют, что гибель человечества, вероятно, будет вызвана мощными гравитационными эффектами, известными как "приливные силы".
Ученые сейчас прогнозируют, что Солнце станет красным гигантом примерно через пять миллиардов лет, и это исследование показывает, что перспективы для Земли не очень хорошие — предполагают, что планета не выживет.
Ученые объяснили, что расширение Солнца резко увеличит уровень попадающей на поверхность Земли радиации, резко повысит температуру поверхности и сделает планету непригодной для жизни. К тому же интенсивное тепло от расширяющегося Солнца избавит Землю от атмосферы и приведет к выкипанию океанов.
Ученые подытожили, что даже если Землю не разорвет гравитация, вероятно, не останется людей.
