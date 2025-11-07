logo

BTC/USD

100324

ETH/USD

3259.36

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Прогноз ужасный: ученые спрогнозировали, как погибнет человечество и планета
commentss НОВОСТИ Все новости

Прогноз ужасный: ученые спрогнозировали, как погибнет человечество и планета

Солнце может поглотить Землю, до этого оно "выжжет" все живое на земле

7 ноября 2025, 12:53 comments1123
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ученые раскрыли мрачную перспективу будущего человечества — предупреждают, что Земля в конце концов будет поглощена Солнцем.

Прогноз ужасный: ученые спрогнозировали, как погибнет человечество и планета

Земля. Фото из открытых источников

Звезда примерно через пять миллиардов лет сожжет последнее водородное топливо и начнет расширяться, превращаясь в ужасного красного гиганта, пишет издание Daily mail.

Астрономы из Университетского колледжа Лондона и Университета Уорвика прогнозируют, что когда это произойдет, то Земля будет поглощена Солнцем или разорвана в клочья. Даже если Земля переживет трансформацию Солнца, на планете не будет жизни. Объясняют, что гибель человечества, вероятно, будет вызвана мощными гравитационными эффектами, известными как "приливные силы".

"Ученые объясняют, что планета притягивает Солнце, а из-за эволюции и расширения звезды это взаимодействие становится сильнее. Эти взаимодействия замедляют планету и приводят к сокращению ее орбиты, заставляя ее спирально закручиваться внутрь, пока она либо не развалится, либо не упадет в звезду", — пишет издание.

Ученые сейчас прогнозируют, что Солнце станет красным гигантом примерно через пять миллиардов лет, и это исследование показывает, что перспективы для Земли не очень хорошие — предполагают, что планета не выживет.

"Исследования показывают, что Солнце возрастет настолько, что поглотит две внутренние планеты, Меркурий и Венеру, но может не достичь Земли. В любом случае ученые прогнозируют, что человечество вряд ли переживет эволюцию Солнца", — пишет издание.

Ученые объяснили, что расширение Солнца резко увеличит уровень попадающей на поверхность Земли радиации, резко повысит температуру поверхности и сделает планету непригодной для жизни. К тому же интенсивное тепло от расширяющегося Солнца избавит Землю от атмосферы и приведет к выкипанию океанов.

Ученые подытожили, что даже если Землю не разорвет гравитация, вероятно, не останется людей.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ученые выяснили, что тропические леса Австралии выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем поглощают.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15260377/how-world-end-sun-swallowed-life-earth.html
Теги:

Новости

Все новости