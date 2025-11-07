Прогноз ужасный: ученые спрогнозировали, как погибнет человечество и планета

Ученые раскрыли мрачную перспективу будущего человечества — предупреждают, что Земля в конце концов будет поглощена Солнцем.

Земля. Фото из открытых источников

Звезда примерно через пять миллиардов лет сожжет последнее водородное топливо и начнет расширяться, превращаясь в ужасного красного гиганта, пишет издание Daily mail.

Астрономы из Университетского колледжа Лондона и Университета Уорвика прогнозируют, что когда это произойдет, то Земля будет поглощена Солнцем или разорвана в клочья. Даже если Земля переживет трансформацию Солнца, на планете не будет жизни. Объясняют, что гибель человечества, вероятно, будет вызвана мощными гравитационными эффектами, известными как "приливные силы".

"Ученые объясняют, что планета притягивает Солнце, а из-за эволюции и расширения звезды это взаимодействие становится сильнее. Эти взаимодействия замедляют планету и приводят к сокращению ее орбиты, заставляя ее спирально закручиваться внутрь, пока она либо не развалится, либо не упадет в звезду", — пишет издание.

Ученые сейчас прогнозируют, что Солнце станет красным гигантом примерно через пять миллиардов лет, и это исследование показывает, что перспективы для Земли не очень хорошие — предполагают, что планета не выживет.

"Исследования показывают, что Солнце возрастет настолько, что поглотит две внутренние планеты, Меркурий и Венеру, но может не достичь Земли. В любом случае ученые прогнозируют, что человечество вряд ли переживет эволюцию Солнца", — пишет издание.

Ученые объяснили, что расширение Солнца резко увеличит уровень попадающей на поверхность Земли радиации, резко повысит температуру поверхности и сделает планету непригодной для жизни. К тому же интенсивное тепло от расширяющегося Солнца избавит Землю от атмосферы и приведет к выкипанию океанов.

Ученые подытожили, что даже если Землю не разорвет гравитация, вероятно, не останется людей.

