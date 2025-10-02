Демограф розповів, скільки чоловіків виїхало з України під час війни

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Міграція українців за кордон через війну суттєво змінила демографічну структуру країни. За словами заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Олександра Гладуна, майже 40% тих, хто виїхав, становлять чоловіки, а 60% — це жінки.
Скільки чоловіків виїхало з України під час війни. Фото з відкритих джерел
Олександр Гладун в ефірі телеканалу "Еспресо" отримав питання щодо того, скільки чоловіків виїхали з України після початку повномасштабної війни. Як зауважив доктор економічних наук, дані про стать та вік мігрантів надає Європейський Союз.
За його словами, більшість пенсіонерів не виїжджали з країни, що різко змінило вікову структуру населення країни на фоні зменшення молоді. Гладун зауважив, що такий дисбаланс створює серйозні виклики для економіки. Зменшення кількості працездатних громадян призводить до скорочення відрахувань у державні соціальні фонди. Водночас потреба у фінансуванні пенсій і соціальних виплат залишається на тому ж рівні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи зросте населення України після війни внаслідок мігрантів. Що кажуть демографи.
Також "Коментарі" писали, що демографиня назвала кількість жінок, які повернуться в Україну після закінчення війни.