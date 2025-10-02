logo_ukra

Головна Новини Суспільство Міграція населення Демограф розповів, скільки чоловіків виїхало з України під час війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Демограф розповів, скільки чоловіків виїхало з України під час війни

Майже 40% українських біженців складають чоловіки, 60% - жінки. Демограф пояснив, як війна змінила структуру населення і які наслідки це має для економіки.

2 жовтня 2025, 10:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Міграція українців за кордон через війну суттєво змінила демографічну структуру країни. За словами заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Олександра Гладуна, майже 40% тих, хто виїхав, становлять чоловіки, а 60% — це жінки.

Демограф розповів, скільки чоловіків виїхало з України під час війни

Скільки чоловіків виїхало з України під час війни. Фото з відкритих джерел

Олександр Гладун в ефірі телеканалу "Еспресо" отримав питання щодо того, скільки чоловіків виїхали з України після початку повномасштабної війни. Як зауважив доктор економічних наук, дані про стать та вік мігрантів надає Європейський Союз. 

"Серед тих, хто виїхав з України, майже 40% складають чоловіки, і 60% — жінки. Із них лише 6% — люди віком від 65 років. Діти до 18 років серед емігрантів з України складають приблизно 31%, і найбільша група (майже 63%) — це люди працездатного віку від 18 до 64 років", — сказав Гладун посилаючись на статистику ЄС.

За його словами, більшість пенсіонерів не виїжджали з країни, що різко змінило вікову структуру населення країни на фоні зменшення молоді. Гладун зауважив, що такий дисбаланс створює серйозні виклики для економіки. Зменшення кількості працездатних громадян призводить до скорочення відрахувань у державні соціальні фонди. Водночас потреба у фінансуванні пенсій і соціальних виплат залишається на тому ж рівні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи зросте населення України після війни внаслідок мігрантів. Що кажуть демографи.

Також "Коментарі" писали, що демографиня назвала кількість жінок, які повернуться в Україну після закінчення війни.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
