Демограф розповів, скільки чоловіків виїхало з України під час війни

Міграція українців за кордон через війну суттєво змінила демографічну структуру країни. За словами заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Олександра Гладуна, майже 40% тих, хто виїхав, становлять чоловіки, а 60% — це жінки.

Скільки чоловіків виїхало з України під час війни. Фото з відкритих джерел

Олександр Гладун в ефірі телеканалу "Еспресо" отримав питання щодо того, скільки чоловіків виїхали з України після початку повномасштабної війни. Як зауважив доктор економічних наук, дані про стать та вік мігрантів надає Європейський Союз.

"Серед тих, хто виїхав з України, майже 40% складають чоловіки, і 60% — жінки. Із них лише 6% — люди віком від 65 років. Діти до 18 років серед емігрантів з України складають приблизно 31%, і найбільша група (майже 63%) — це люди працездатного віку від 18 до 64 років", — сказав Гладун посилаючись на статистику ЄС.

За його словами, більшість пенсіонерів не виїжджали з країни, що різко змінило вікову структуру населення країни на фоні зменшення молоді. Гладун зауважив, що такий дисбаланс створює серйозні виклики для економіки. Зменшення кількості працездатних громадян призводить до скорочення відрахувань у державні соціальні фонди. Водночас потреба у фінансуванні пенсій і соціальних виплат залишається на тому ж рівні.

