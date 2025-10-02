Демограф рассказал, сколько мужчин уехало из Украины во время войны

Миграция украинцев за границу в результате существенно изменила демографическую структуру страны. По словам заместителя директора по научной работе Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Александра Гладуна, почти 40% выехавших составляют мужчины, а 60% — это женщины.

Сколько мужчин уехало из Украины во время войны. Фото из открытых источников

Александр Гладун в эфире телеканала "Эспрессо" получил вопрос о том, сколько мужчин уехали из Украины после начала полномасштабной войны. Как отметил доктор экономических наук, данные о полу и возрасте мигрантов предоставляет Европейский Союз.

"Среди выехавших из Украины почти 40% составляют мужчины, и 60% — женщины. Из них только 6% — люди от 65 лет. Дети до 18 лет среди эмигрантов из Украины составляют примерно 31%, и самая большая группа (почти 63%) — это люди трудоспособного возраста от 18 до 64 лет", — сказал Гладун, ссылаясь на статистику ЕС.

По его словам, большинство пенсионеров не уезжало из страны, что резко изменило возрастную структуру населения страны на фоне уменьшения молодежи. Гладун отметил, что такой дисбаланс создает серьезные вызовы экономике. Уменьшение количества трудоспособных граждан приводит к сокращению отчислений в государственные социальные фонды. В то же время, потребность в финансировании пенсий и социальных выплат остается на том же уровне.

