Від смерті до життя: посмертний донор з Рівного подарував трьом людям шанс на нове життя

У Рівненській обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка сталася надзвичайно важлива подія: пацієнт, який потрапив до лікарні 1 лютого з розривом аневризми головного мозку, став посмертним донором органів. Його нирки та печінка дали шанс на життя трьом людям, які довго чекали на трансплантацію. Про це повідомляють на сторінці лікарні у Фейсбуку.

Один герой, три врятовані життя: неймовірна історія посмертного донора з Рівного

Чоловік перебував у критичному стані, і після операції лікарі констатували смерть мозку. Родина, усвідомлюючи важливість ситуації, прийняла рішення про посмертне донорство. Трансплант-координатори внесли дані до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, після чого органи були розподілені серед пацієнтів із листа очікування.

До операції долучилися найкращі фахівці: хірурги, анестезіологи та трансплант-координатори Рівненської лікарні спільно з мобільними бригадами столичних центрів трансплантації. Було вилучено дві нирки та печінку, після чого одразу пересаджено реципієнтам.

Одному пацієнту у Києві трансплантували нирку, яку він довго чекав, перебуваючи на діалізі. Лікарі підтверджують — орган уже функціонує, стан пацієнта стабільний. Ще одна нирка та печінка були пересаджені у Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова.

Цей випадок нагадує про важливість посмертного донорства та те, що одне рішення родини може врятувати життя одразу кільком людям. Лікарі підкреслюють, що злагоджена робота трансплант-координаторів та мобільних бригад — ключ до успіху таких операцій.

Медики закликають усіх громадян усвідомлювати цінність донорства і говорити про свої рішення з рідними заздалегідь — адже навіть у найскладніші моменти життя одного людини може врятувати кілька інших.

Читайте також в "Коментарях", що у Південній Кореї дружина відмовилася стати донором для свого чоловіка.