От смерти к жизни: посмертный донор из Ровно подарил трем людям шанс на новую жизнь

В Ровенской областной клинической больнице имени Юрия Семенюка произошло чрезвычайно важное событие: пациент, попавший в больницу 1 февраля с разрывом аневризмы головного мозга, стал посмертным донором органов . Его почки и печень дали шанс на жизнь трем людям, которые долго ждали трансплантации. Об этом сообщают на странице больницы в Фейсбуке.

Один герой, три спасенных жизни: невероятная история посмертного донора из Ровно

Мужчина находился в критическом состоянии и после операции врачи констатировали смерть мозга. Семья, осознавая важность ситуации, приняла решение о посмертном донорстве. Трансплант-координаторы внесли данные в Единую государственную информационную систему трансплантации , после чего органы были распределены среди пациентов из письма ожидания.

К операции присоединились лучшие специалисты: хирурги, анестезиологи и трансплант-координаторы Ровенской больницы, совместно с мобильными бригадами столичных центров трансплантации. Были изъяты две почки и печень , после чего сразу пересажены реципиенты.

Одному пациенту в Киеве трансплантировали почку, которую он долго ждал, находясь на диализе. Врачи подтверждают — орган уже функционирует, состояние пациента стабильное. Еще одна почка и печень были пересажены в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова .

Этот случай напоминает о важности посмертного донорства и о том, что одно решение семьи может спасти жизнь сразу нескольким людям . Врачи подчеркивают, что слаженная работа трансплант-координаторов и мобильных бригад является ключом к успеху таких операций.

Медики призывают всех граждан осознавать ценность донорства и говорить о своих решениях с родными заранее — даже в самые сложные моменты жизни одного человека может спасти несколько других.

