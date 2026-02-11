logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина От смерти к жизни: посмертный донор из Ровно подарил трем людям шанс на новую жизнь
commentss НОВОСТИ Все новости

От смерти к жизни: посмертный донор из Ровно подарил трем людям шанс на новую жизнь

Его семья согласилась на донорство, и уже в тот же день почки и печень помогли пациентам, долго ждавшим трансплантацию, а врачи называют операцию образцом слаженной работы медицинских бригад.

11 февраля 2026, 16:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Ровенской областной клинической больнице имени Юрия Семенюка произошло чрезвычайно важное событие: пациент, попавший в больницу 1 февраля с разрывом аневризмы головного мозга, стал посмертным донором органов . Его почки и печень дали шанс на жизнь трем людям, которые долго ждали трансплантации. Об этом сообщают на странице больницы в Фейсбуке.

От смерти к жизни: посмертный донор из Ровно подарил трем людям шанс на новую жизнь

Один герой, три спасенных жизни: невероятная история посмертного донора из Ровно

Мужчина находился в критическом состоянии и после операции врачи констатировали смерть мозга. Семья, осознавая важность ситуации, приняла решение о посмертном донорстве. Трансплант-координаторы внесли данные в Единую государственную информационную систему трансплантации , после чего органы были распределены среди пациентов из письма ожидания.

К операции присоединились лучшие специалисты: хирурги, анестезиологи и трансплант-координаторы Ровенской больницы, совместно с мобильными бригадами столичных центров трансплантации. Были изъяты две почки и печень , после чего сразу пересажены реципиенты.

Одному пациенту в Киеве трансплантировали почку, которую он долго ждал, находясь на диализе. Врачи подтверждают — орган уже функционирует, состояние пациента стабильное. Еще одна почка и печень были пересажены в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова .

Этот случай напоминает о важности посмертного донорства и о том, что одно решение семьи может спасти жизнь сразу нескольким людям . Врачи подчеркивают, что слаженная работа трансплант-координаторов и мобильных бригад является ключом к успеху таких операций.

Медики призывают всех граждан осознавать ценность донорства и говорить о своих решениях с родными заранее — даже в самые сложные моменты жизни одного человека может спасти несколько других.

Читайте также в "Комментариях", что в Южной Корее жена отказалась стать донором для мужа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости