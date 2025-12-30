Відмовилася рятувати чоловіка: у Кореї жінку виправдали у суді за відмову від донорства печінки

У Південній Кореї розгорівся резонансний сімейний конфлікт: чоловік подав до суду на дружину після того, як вона відмовилася пожертвувати йому частину печінки. Пацієнту діагностували рідкісне захворювання — первинний біліарний цироз, без пересадки якого його життя було під загрозою — не більше року. Про це повідомляє Оdditycentral.

Сім’я жила разом три роки, виховувала двох маленьких дітей, і дружина активно підтримувала чоловіка під час лікування. Проблема виникла, коли лікарі визначили, що вона сумісна як донор на понад 95%. Можливість врятувати життя була реальною, але жінка відмовилася через патологічний страх перед голками та гострими предметами.

Чоловік обвинувачував дружину в бездіяльності та зраді, а батьки наполягали, що лише вона може врятувати його життя. Проте незабаром знайшовся інший донор, операція пройшла успішно, і чоловік одужав. Після цього він подав позов, звинувативши дружину у "зловмисному залишенні у небезпеці".

Суд відхилив позов, наголосивши, що донорство органів — добровільний вибір і не може бути обов’язком навіть у шлюбі. Відмова жінки пояснювалася страхом ускладнень та турботою про дітей, що не носило злого умислу.

Після завершення процесу подружжя домовилося про розлучення. Жінка отримала опіку над дітьми, але продовжила надавати колишньому чоловіку фінансову підтримку під час відновлення.

