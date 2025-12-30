Отказалась спасать мужа: в Корее женщину оправдали в суде за отказ от донорства печени

В Южной Корее разгорелся резонансный семейный конфликт: мужчина подал в суд на жену после того, как она отказалась пожертвовать ему часть печени. Пациенту диагностировали редкое заболевание — первичный билиарный цирроз, без пересадки которого его жизнь была под угрозой — не больше года. Об этом сообщает издание Оdditycentral.

Мужчина подал в суд на жену из-за отказа стать донором печени для спасения его жизни

Семья жила вместе три года, воспитывала двоих маленьких детей, и жена активно поддерживала мужа во время лечения. Проблема возникла, когда врачи определили, что она совместима как донор более чем на 95%. Возможность спасти жизнь была реальной, но женщина отказалась из-за патологического страха перед иглами и острыми предметами.

Муж обвинял жену в бездействии и предательстве, а родители настаивали, что только она может спасти его жизнь. Однако вскоре нашелся другой донор, операция прошла успешно, и мужчина поправился. После этого он подал иск, обвинив жену в "злонамеренном оставлении в опасности".

Суд отклонил иск, подчеркнув, что донорство органов – добровольный выбор и не может быть обязанностью даже в браке. Отказ женщины объяснялся страхом осложнений и заботой о детях, что не носило злого умысла.

После завершения процесса супруги договорились о разводе. Женщина получила опеку над детьми, но продолжила оказывать бывшему мужчине финансовую поддержку при восстановлении.

