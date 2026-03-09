Вчені знайшли спосіб зупинити ключовий процес хвороби Альцгеймера

Рубрики
Ткачова Марія
Американські науковці зробили важливий крок у дослідженні Хвороби Альцгеймера — вони змогли у лабораторних умовах вплинути на один із ключових механізмів розвитку цієї недуги.
Вчені працюють над рішенням хвороби Альцгеймера
Під час дослідження вчені вперше в реальному часі спостерігали процес формування згустків білка амілоїд-бета — саме ці структури вважаються одним із головних факторів пошкодження мозку при Альцгеймері.
Науковці з’ясували, що надлишок міді може запускати цей процес. Злипання білків порушує зв’язки між нейронами та пов’язане з поступовим погіршенням пам’яті й когнітивних функцій.
У лабораторних експериментах дослідники протестували спеціальні молекули — так звані хелатори, які здатні зв’язувати іони металів.
Одна з таких молекул показала обнадійливі результати: вона не лише зупиняла утворення нових білкових згустків, але й частково руйнувала вже сформовані структури.
Науковці зазначають, що дослідження поки перебуває на ранній стадії, однак отримані результати можуть стати основою для створення нових методів лікування хвороби Альцгеймера.