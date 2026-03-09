Ученые нашли способ остановить ключевой процесс болезни Альцгеймера

Американские ученые сделали важный шаг в исследовании Болезни Альцгеймера — они смогли в лабораторных условиях повлиять на один из ключевых механизмов развития этого недуга.

Ученые работают над решением болезни Альцгеймера

При исследовании ученые впервые в реальном времени наблюдали процесс формирования сгустков белка амилоид-бета — именно эти структуры считаются одним из главных факторов повреждения мозга при Альцгеймере.

Ученые выяснили, что избыток меди может запускать этот процесс. Слипание белков нарушает связи между нейронами и связано с постепенным ухудшением памяти и когнитивных функций.

В лабораторных экспериментах исследователи протестировали специальные молекулы – так называемые хелаторы, способные связывать ионы металлов.

Одна из таких молекул показала обнадеживающие результаты: она не только останавливала образование новых белковых сгустков, но частично разрушала уже сложившиеся структуры.

Ученые отмечают, что исследование пока находится на ранней стадии, однако полученные результаты могут стать основой создания новых методов лечения болезни Альцгеймера.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине появился новый инструмент для идентификации погибших и пропавших без вести.

На портале Единое окно для граждан в разделе "Розыск" начали публиковать эскизы татуировок из неидентифицированных тел, которые Украина получила во время репатриационных и эвакуационных мероприятий. Целью сервиса является помощь органам досудебного расследования в установлении личности погибших. В то же время доступ к информации могут получить и родственники пропавших без вести. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизироваться в личном кабинете на портале, перейти в список услуг, выбрать категорию "Розыск", а затем открыть раздел "Узнавание по татуировке". В каталоге предусмотрена система фильтров, помогающая быстро найти нужную информацию.

