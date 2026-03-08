logo_ukra

Головна Новини Суспільство медицина Вчені попереджають: дим від свічок може підвищити ризик раку
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені попереджають: дим від свічок може підвищити ризик раку

Дим від горіння свічок може бути небезпечним для здоров’я — дослідження

8 березня 2026, 20:16
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Дим, який утворюється під час горіння свічок, може містити небезпечні для здоров’я речовини. Про це йдеться у новому дослідженні, про яке повідомляє Daily Mail.

Вчені попереджають: дим від свічок може підвищити ризик раку

Дим від свічок небезпечний

За даними науковців, під час горіння свічок у повітря потрапляють сажові частинки, діоксид азоту, канцерогенні сполуки та поліциклічні ароматичні вуглеводні.

Ці речовини можуть викликати запальні процеси в організмі та підвищувати ризик розвитку онкологічних захворювань.

Дослідники також зазначають, що дрібні частинки, які утворюються під час горіння свічок, можуть потрапляти у кров і впливати на роботу серця, легенів та мозку.

Додатковим ризиком є ароматичні свічки. У деяких парфумерних сумішах містяться фталати — хімічні речовини, які можуть негативно впливати на гормональну систему людини.

За словами дослідників, за рівнем шкідливих частинок дим від свічок можна порівняти з забрудненням, яке створюють вихлопні гази автомобілів, електростанції або лісові пожежі.

Фахівці радять використовувати свічки помірно, регулярно провітрювати приміщення або за можливості замінювати їх LED-свічками.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Швейцарія очолила рейтинг найкращих країн Європи для життя та роботи.
Серед головних переваг країни називають стабільну економіку, високий рівень безпеки, розвинену систему охорони здоров’я та комфортний баланс між роботою і особистим життям. Експерти зазначають, що Швейцарія має один із найвищих рівнів життя у Європі, а також стабільний ринок праці та високі соціальні стандарти. Водночас життя у країні залишається досить дорогим. За оцінками аналітиків, середні витрати для однієї людини становлять приблизно від 3100 до 3700 доларів на місяць.



Джерело: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15617129/Expert-issues-candle-warning-shocking-experiment-revealed-cancer-causing-emissions-Theyre-one-biggest-sources-indoor-air-pollution.html
