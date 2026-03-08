Вчені попереджають: дим від свічок може підвищити ризик раку

Дим, який утворюється під час горіння свічок, може містити небезпечні для здоров’я речовини. Про це йдеться у новому дослідженні, про яке повідомляє Daily Mail.

Дим від свічок небезпечний

За даними науковців, під час горіння свічок у повітря потрапляють сажові частинки, діоксид азоту, канцерогенні сполуки та поліциклічні ароматичні вуглеводні.

Ці речовини можуть викликати запальні процеси в організмі та підвищувати ризик розвитку онкологічних захворювань.

Дослідники також зазначають, що дрібні частинки, які утворюються під час горіння свічок, можуть потрапляти у кров і впливати на роботу серця, легенів та мозку.

Додатковим ризиком є ароматичні свічки. У деяких парфумерних сумішах містяться фталати — хімічні речовини, які можуть негативно впливати на гормональну систему людини.

За словами дослідників, за рівнем шкідливих частинок дим від свічок можна порівняти з забрудненням, яке створюють вихлопні гази автомобілів, електростанції або лісові пожежі.

Фахівці радять використовувати свічки помірно, регулярно провітрювати приміщення або за можливості замінювати їх LED-свічками.

