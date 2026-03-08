Ученые предупреждают: дым от свечей может повысить риск рака

Дым, образующийся при горении свечей, может содержать опасные для здоровья вещества. Об этом говорится в новом исследовании, о котором сообщает Daily Mail .

Дым от свечей опасен

По данным ученых, во время горения свечей в воздух попадают сажевые частицы, диоксид азота, канцерогенные соединения и полициклические ароматические углеводороды.

Эти вещества могут вызвать воспалительные процессы в организме и повышать риск развития онкологических заболеваний.

Исследователи также отмечают, что мелкие частицы, которые образуются при горении свечей, могут попадать в кровь и влиять на работу сердца, легких и мозга.

Дополнительным риском являются ароматические свечи. В некоторых парфюмерных смесях содержатся фталаты – химические вещества, которые могут негативно влиять на гормональную систему человека.

По словам исследователей, по уровню вредных частиц дым от свечей сравним с загрязнением, которое создают выхлопные газы автомобилей, электростанции или лесные пожары.

Специалисты советуют использовать свечи умеренно, регулярно проветривать помещение или по возможности заменять их LED-свечами.

