Ученые предупреждают: дым от свечей может повысить риск рака
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые предупреждают: дым от свечей может повысить риск рака

Дым от горения свечей может быть опасен для здоровья

8 марта 2026, 20:16
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Дым, образующийся при горении свечей, может содержать опасные для здоровья вещества. Об этом говорится в новом исследовании, о котором сообщает Daily Mail .

Ученые предупреждают: дым от свечей может повысить риск рака

Дым от свечей опасен

По данным ученых, во время горения свечей в воздух попадают сажевые частицы, диоксид азота, канцерогенные соединения и полициклические ароматические углеводороды.

Эти вещества могут вызвать воспалительные процессы в организме и повышать риск развития онкологических заболеваний.

Исследователи также отмечают, что мелкие частицы, которые образуются при горении свечей, могут попадать в кровь и влиять на работу сердца, легких и мозга.

Дополнительным риском являются ароматические свечи. В некоторых парфюмерных смесях содержатся фталаты – химические вещества, которые могут негативно влиять на гормональную систему человека.

По словам исследователей, по уровню вредных частиц дым от свечей сравним с загрязнением, которое создают выхлопные газы автомобилей, электростанции или лесные пожары.

Специалисты советуют использовать свечи умеренно, регулярно проветривать помещение или по возможности заменять их LED-свечами.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15617129/Expert-issues-candle-warning-shocking-experiment-revealed-cancer-causing-emissions-Theyre-one-biggest-sources-indoor-air-pollution.html
