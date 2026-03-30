Вчені планують вирощувати людські тіла без голів: яка причина

Група біотехнологів працює над вирощуванням людських тіл без голови для медичних досліджень і трансплантації органів. Ідея полягає у створенні біологічних систем з людськими органами пыд назвою "бодіоїіди", які будуть без мозку і свідомості.

Вчені хочуть вирощувати людські тіла без голів. Фото з відкритих джерел

Проєкт людських тіл без голів розробляє біотехнологічна компанія R3 Bio, яка отримує фінансування від приватних інвесторів. Дослідники вважають, що така технологія могла б радикально змінити медичні дослідження, а також вирішити глобальну проблему нестачі донорських органів.

За словами співзасновниці та генеральної директорки компанії Еліс Гілман, нові біологічні моделі створюються таким чином, щоб містити лише необхідні системи органів. Вони не мають мозку, а отже не здатні відчувати біль чи мати свідомість. На думку дослідників, це робить експерименти більш етичними.

"Ми розробляємо його так, щоб у ньому було лише те, що ми хочемо", — стверджує Гілман.

Поки що компанія зосереджена на експериментах з тваринами. У лабораторіях уже вдалося створити технологію для формування "мішків з органів" мишей. Ці організми мають функціональні системи органів, але позбавлені мозку. Наступним етапом дослідники планують працювати з приматами.

Інвестори вважають, що такі дослідження можуть відкрити нову еру в медицині. Один із ключових спонсорів проєкту R3 Bio Боян Ван очікує, що в майбутньому "заміна органів може бути ефективнішою за їх лікування", особливо коли йдеться про старіння чи складні захворювання.

Науковці також наголошують, що подібні біологічні моделі можуть значно змінити фармацевтичні дослідження. Сьогодні більшість нових ліків тестують спочатку на тваринах, а вже потім на людях. Використання "бодіоїдів" могло б дозволити дослідникам одразу перевіряти препарати на людських органах, що підвищило б точність результатів.

