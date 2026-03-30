Ученые планируют выращивать человеческие тела без голов: какая причина
Ученые планируют выращивать человеческие тела без голов: какая причина

Биотехнологи работают над созданием человеческих тел без мозга для медицинских исследований и трансплантации органов.

30 марта 2026, 07:45
Slava Kot

Группа биотехнологов работает над выращиванием тел без головы для медицинских исследований и трансплантации органов. Идея заключается в создании биологических систем с человеческими органами под названием "бодиоиды", которые будут без мозга и сознания.

Ученые планируют выращивать человеческие тела без голов: какая причина

Ученые хотят выращивать человеческие тела без голов. Фото из открытых источников

Проект человеческих тел без голов разрабатывает биотехнологическая компания R3 Bio, получающая финансирование от частных инвесторов. Исследователи считают, что подобная технология могла бы радикально изменить медицинские исследования, а также решить глобальную проблему нехватки донорских органов.

По словам соучредительницы и генерального директора компании Элис Гилман, новые биологические модели создаются таким образом, чтобы содержать только необходимые системы органов. Они не имеют мозга, а значит, не способны чувствовать боль или иметь сознание. По мнению исследователей, это делает эксперименты более нравственными.

"Мы разрабатываем его так, чтобы в нем было только то, что мы хотим", — утверждает Гилман.

Пока компания сосредоточена на экспериментах с животными. В лабораториях уже удалось создать технологию для формирования "мешков из органов" мышей. Эти организмы обладают функциональными системами органов, но лишены мозга. Следующим этапом исследователи планируют работать с приматами.

Инвесторы считают, что подобные исследования могут открыть новую эру в медицине. Один из ключевых спонсоров проекта R3 Bio Боян Ван ожидает, что в будущем "замена органов может быть эффективнее их лечения", особенно когда речь идет о старении или сложных заболеваниях.

Ученые также отмечают, что подобные биологические модели могут значительно изменить фармацевтические исследования. Сегодня большинство новых лекарств тестируют сначала на животных, а уже потом на людях. Использование "бодиоидов" могло бы позволить исследователям сразу проверять препараты на человеческих органах, что повысило бы точность результатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Японии создали клоны ГМО свиней для трансплантации органов от свиньи к человеку.

Также "Комментарии" писали, что врачи смогли вернуть к жизни мертвое сердце.



Источник: https://www.wired.com/story/a-billionaire-backed-startup-wants-to-grow-organ-sacks-to-replace-animal-testing/
