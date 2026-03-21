У Києві провели коридор пошани для 13-річного донора: його органи врятували чотирьох людей

У Києві в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" провели коридор пошани для 13-річного хлопця, який після смерті став донором і врятував життя чотирьох людей.

В «Охматдиті» попрощалися з 13-річним донором, який дав шанс на життя чотирьом пацієнтам

Як передають "Коментарі", про це повідомляє НДСЛ "Охматдит".

Підліток потрапив до лікарні з тяжкою черепно-мозковою травмою. Попри проведене лікування, медики діагностували смерть мозку відповідно до медичних протоколів.

Після підтвердження діагнозу родина хлопця дала згоду на посмертне донорство.

Мати дитини розповіла, що це рішення було непростим, однак стало логічним після усвідомлення втрати.

"Однією з перших думок було — донорство. Що хоча б один орган може врятувати чиєсь життя", – зазначила вона.

За її словами, син був доброю і відкритою людиною, і це рішення, на її переконання, відповідає його характеру.

Завдяки цьому рішенню чотири пацієнти, які перебували у списках очікування, отримали шанс на життя.

У лікарні наголошують, що посмертне донорство є важливим кроком, який дозволяє рятувати інших навіть у найскладніші моменти.

Під час церемонії медичні працівники провели хлопця коридором пошани, віддаючи шану його родині та їхньому рішенню.

У "Охматдиті" висловили співчуття близьким та подякували за мужність і силу цього кроку.

