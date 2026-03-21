В Киеве провели коридор почета для 13-летнего донора: его органы спасли четырех человек

В Киеве в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" провели коридор уважения для 13-летнего парня, который после смерти стал донором и спас жизнь четырех человек.

В «Охматдете» простились с 13-летним донором, давшим шанс на жизнь четырем пациентам

Как передают " Комментарии ", об этом сообщает НДСЛ "Охматдет".

Подросток попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Несмотря на проведенное лечение, медики диагностировали смерть мозга согласно медицинским протоколам.

Подробности

После подтверждения диагноза семья парня дала согласие на посмертное донорство.

Мать ребенка рассказала, что это решение было непростым, однако стало логичным после осознания потери.

"Одним из первых мнений было донорство. Что хотя бы один орган может спасти чью-то жизнь", – отметила она.

По ее словам, сын был добрым и открытым человеком, и это решение, по его убеждению, соответствует его характеру.

Что известно

Благодаря этому решению четыре пациента, находившиеся в списках ожидания, получили шанс на жизнь.

В больнице подчеркивают, что посмертное донорство является важным шагом, позволяющим спасать других даже в самые сложные моменты.

Во время церемонии медицинские работники провели парня по коридору уважения, отдавая уважение его семье и их решению.

В "Охматдете" выразили соболезнование близким и поблагодарили за мужество и силу этого шага.

Читайте также в "Комментариях", что посмертный донор из Ровно подарил трем людям шанс на новую жизнь. Пациент, попавший в больницу 1 февраля с разрывом аневризмы головного мозга, стал посмертным донором органов. Его почки и печень дали шанс на жизнь трем людям, которые долго ждали трансплантации. К операции присоединились лучшие специалисты: хирурги, анестезиологи и трансплант-координаторы Ровенской больницы, совместно с мобильными бригадами столичных центров трансплантации. Были изъяты две почки и печень, после чего сразу пересажены реципиенты.