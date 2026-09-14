НСЗУ виплатила аптекам мільярди гривень: куди пішли гроші

За перші вісім місяців 2026 року Національна служба здоров'я України (НСЗУ) виплатила аптечним закладам понад 7,7 мільярда гривень у межах урядової програми реімбурсації "Доступні ліки". Про це свідчать офіційні дані НСЗУ, надані у відповідь на журналістський запит порталу "Коментарі".

НСЗУ виплатила аптекам понад 7,7 млрд грн за програмою "Доступні ліки"

Згідно з наданою статистикою від НСЗУ, за період з січня по серпень 2026 року українські лікарі виписали 15 989 898 електронних рецептів за програмою "Доступні ліки". З цієї кількості пацієнти фактично отоварили в аптечних мережах 13 644 614 е-рецептів. Таким чином, середній відсоток погашення виписаних рецептів в Україні становить 85,33%.

Станом на вересень 2026 року НСЗУ уклала 2 580 договорів про реімбурсацію з суб'єктами господарювання. Безпосередній відпуск безоплатних медикаментів та препаратів з невеликою доплатою здійснюють 17 517 аптек та аптечних пунктів по всій території України.

Державна система реімбурсації гарантує аптечним мережам прогнозований попит та регулярний кошторисний розрахунок, що робить участь у програмі економічно вигідною для роздрібного фармацевтичного ринку навіть у прифронтових регіонах.

Виплачені 7 706 628 674 гривень станом на початок вересня 2026 року є прямим підтвердженням того, що програма медичних гарантій залишається захищеною статтею видатків. Для мільйонів українців з хронічними захворюваннями це означає можливість суттєво економити сімейний бюджет, підтримуючи купівельну спроможність на тлі економічних викликів війни.

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