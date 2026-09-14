НСЗУ выплатила аптекам миллиарды гривен: куда пошли деньги

За первые восемь месяцев 2026 года Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выплатила аптечным заведениям более 7,7 миллиарда гривен в рамках правительственной программы реимбурсации "Доступные лекарства". Об этом свидетельствуют официальные данные НСЗУ, предоставленные в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии".

НСЗУ выплатила аптекам более 7,7 млрд грн по программе "Доступные лекарства"

Согласно предоставленной статистике от НСЗУ, за период с января по август 2026 года украинские врачи выписали 15 989 898 электронных рецептов по программе "Доступные лекарства". Из этого количества пациенты фактически отоварили в аптечных сетях 13 644 614 е-рецептов. Таким образом, средний процент погашения выписанных рецептов в Украине составляет 85,33%.

По состоянию на сентябрь 2026 года НСЗУ заключило 2580 договоров о реимбурсации с субъектами хозяйствования. Непосредственный отпуск безвозмездных медикаментов и препаратов с небольшой доплатой осуществляют 17517 аптек и аптечных пунктов по всей территории Украины.

Государственная система реимбурсации гарантирует аптечным сетям прогнозируемый спрос и регулярный сметный расчет, что делает участие в программе экономически выгодной для розничного фармацевтического рынка даже в прифронтовых регионах.

Выплаченные 7 706 628 674 гривен на начало сентября 2026 года являются прямым подтверждением того, что программа медицинских гарантий остается защищенной статьей расходов. Для миллионов украинцев с хроническими заболеваниями это означает возможность существенно экономить семейный бюджет, поддерживая покупательскую способность на фоне экономических вызовов войны.

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