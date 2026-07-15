Українка розкритикувала медицину у США: чому боїться там лікуватися

Українська блогерка Альона, яка живе у США, викликала жваве обговорення в соцмережах після того, як поділилася власним досвідом користування американською системою охорони здоров’я. За її словами, дорога медична страховка не гарантує доступного лікування, а звернення до лікарів часто закінчується призначенням ліків замість пошуку причин хвороби.

Українка розкритикувала життя у США через медицину

Альона у відео в Instagram розповіла, що щомісяця платить близько 2800 доларів за медичне страхування, однак усе одно намагається уникати лікування в США.

"Іммігранти, які живуть в США, я не знаю, як ви тут виживаєте. Але реально медицина мене настільки тут вже дістала. Це така болюча для мене тема, така тупа. Яка економіка, скільки тут грошей. Але настільки вони побудували провальну медицину. Абсолютно тобі тут ніхто нічим не допоможе", — заявила Альона.

Блогерка стверджує, що консультації спеціалістів, обстеження та операції залишаються дуже дорогими навіть для застрахованих пацієнтів. На її думку, американська система більше орієнтована на призначення медикаментів, ніж на комплексне лікування.

Окремо українка розкритикувала надмірне використання антидепресантів та популярність фаст-фуду, назвавши це однією з причин погіршення здоров’я населення.

"Лікарі тут безвідповідальні. Так, вони ціняться. Так, вони заробляють шалені гроші. Але вони ті шалені гроші заробляють на страховках, на людях і на препаратах, які вони виписують", — стверджує українка.

Через недовіру до місцевої медицини вона регулярно звертається за онлайн-консультаціями до лікарів з України та країн Європейського Союзу.

Водночас користувачі соцмереж неоднозначно відреагували на її слова. Частина коментаторів підтримала блогерку, зазначивши, що також воліє лікуватися в Україні або Європі. Інші ж наголосили, що їхній досвід був протилежним, а якщо їй не подобається лікар, то його можна змінити.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українці у США розповіли про страх арештів міграційною службою.

Також "Коментарі" писали, що українку депортували з США додому.