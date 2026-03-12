"Думала, що зможу заробити грошей": українку депортували з США додому

Рубрики
Slava Kot
Українка Настя розповіла в соціальних мережах, що її депортували зі США після більш ніж року перебування без необхідних документів. Жінка повернулася до України без заощаджень і тепер, за її словами, змушена починати життя заново.
Українку депортували зі США. Фото: instagram.com/nastya.onix/
Настя розповіла про свою історію в Instagram, де опублікувлаа відео, яке швидко викликало активне обговорення серед користувачів мережі. За словами українки, вона поїхала до США з надією заробити гроші та налагодити життя. Однак через відсутність документів не змогла легально працювати.
Жінка також зазначила, що витратила значну частину коштів на оформлення документів і повсякденні витрати, через що опинилася в боргах. Тепер її турбує пошук роботи та життя в Україні.
До початку повномасштабної війни Настя працювала моделлю в Києві. У коментарях під відео користувачі соцмереж активно обговорювали її історію. Одні висловлювали підтримку та радили повернутися до модельної кар’єри, інші ж критикували.
