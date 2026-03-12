"Думала, що зможу заробити грошей": українку депортували з США додому

Українка Настя розповіла в соціальних мережах, що її депортували зі США після більш ніж року перебування без необхідних документів. Жінка повернулася до України без заощаджень і тепер, за її словами, змушена починати життя заново.

Українку депортували зі США. Фото: instagram.com/nastya.onix/

Настя розповіла про свою історію в Instagram, де опублікувлаа відео, яке швидко викликало активне обговорення серед користувачів мережі. За словами українки, вона поїхала до США з надією заробити гроші та налагодити життя. Однак через відсутність документів не змогла легально працювати.

"Мене депортували з США в Україну. Тиждень тому я повернулася додому з нулем в кармані. В Америці мені не вдалося заробити грошей, так як я сиділа без доментів більше року", — говорить українка.

Жінка також зазначила, що витратила значну частину коштів на оформлення документів і повсякденні витрати, через що опинилася в боргах. Тепер її турбує пошук роботи та життя в Україні.

"Я думала, що зможу заробити грошей, але опинилася зараз в боргах і тепер мені потрібно починати життя з нуля в Україні. Боюсь уявити, ким я можу працювати, адже бачу, які низькі зарплати і високі ціни на все", — додала Настя.

До початку повномасштабної війни Настя працювала моделлю в Києві. У коментарях під відео користувачі соцмереж активно обговорювали її історію. Одні висловлювали підтримку та радили повернутися до модельної кар’єри, інші ж критикували.

"Ти за рік не змогла знайти як заробляти без документів?? То просто так хотіла працювати"

"Через окупацію живемо в Латвії. Скільки тут живу, стільки чую ниття що роботи нема/роботодавці не чесні/кідалово і т. п. Дивно, але я жодного дня не була без роботи, її купа".

"Є така пісня, твій останній шанс, онлі фанс".

"Ви можете співпрацювати з усіма брендами, така гарна! як добре що молоді люди повертаються в Україну, це майбутнє!

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українці у США розповіли про страх арештів міграційною службою.

Також "Коментарі" писали, що Аляска просить Трампа терміново повернути українських біженців.