"Думала, что смогу заработать денег": украинку депортировали из США домой

Slava Kot
Украинка Настя рассказала в социальных сетях, что ее депортировали из США после более чем года пребывания без необходимых документов. Женщина вернулась в Украину без сбережений и теперь, по ее словам, вынуждена начинать жизнь заново.
Украинку депортировали из США. Фото: instagram.com/nastya.onix/
Настя рассказала о своей истроии в Instagram, где опубликовала видео, которое быстро вызвало активное обсуждение среди пользователей сети. По словам украинки, она уехала в США в надежде заработать деньги и наладить жизнь. Однако из-за отсутствия документов не смогла легально работать.
Женщина также отметила, что израсходовала значительную часть средств на оформление документов и повседневные расходы, из-за чего оказалась в долгах. Теперь ее волнует поиск работы и жизни в Украине.
До начала полномасштабной войны Настя работала моделью в Киеве. В комментариях под видео пользователи соцсетей активно обсуждали ее историю. Одни выражали поддержку и советовали вернуться к модельной карьере, другие критиковали.
