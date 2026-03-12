"Думала, что смогу заработать денег": украинку депортировали из США домой

Украинка Настя рассказала в социальных сетях, что ее депортировали из США после более чем года пребывания без необходимых документов. Женщина вернулась в Украину без сбережений и теперь, по ее словам, вынуждена начинать жизнь заново.

Украинку депортировали из США. Фото: instagram.com/nastya.onix/

Настя рассказала о своей истроии в Instagram, где опубликовала видео, которое быстро вызвало активное обсуждение среди пользователей сети. По словам украинки, она уехала в США в надежде заработать деньги и наладить жизнь. Однако из-за отсутствия документов не смогла легально работать.

"Меня депортировали из США в Украину. Неделю назад я вернулась домой с нулем в кармане. В Америке мне не удалось заработать денег, так как я сидела без доментов больше года", – говорит украинка.

Женщина также отметила, что израсходовала значительную часть средств на оформление документов и повседневные расходы, из-за чего оказалась в долгах. Теперь ее волнует поиск работы и жизни в Украине.

"Я думала, что смогу заработать денег, но оказалась сейчас в долгах и теперь мне нужно начинать жизнь с нуля в Украине. Боюсь представить, кем я могу работать, вижу, какие низкие зарплаты и высокие цены на все", — добавила Настя.

До начала полномасштабной войны Настя работала моделью в Киеве. В комментариях под видео пользователи соцсетей активно обсуждали ее историю. Одни выражали поддержку и советовали вернуться к модельной карьере, другие критиковали.

"Ты за год не смогла найти как зарабатывать без документов?? Так просто так хотела работать"

"Из-за оккупации живем в Латвии. Сколько здесь живу, столько слышу нытье что работы нет/работодатели не честны/кидалово и т. п. Удивительно, но я ни дня не была без работы, ее куча".

"Есть такая песня, твой последний шанс, онли фанс".

"Вы можете сотрудничать со всеми брендами, так хороша! как хорошо, что молодые люди возвращаются в Украину, это будущее!"

