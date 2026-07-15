Украинка раскритиковала медицину в США: почему боится там лечиться

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Slava Kot
Украинская блоггерша Алена, живущая в США, вызвала оживленное обсуждение в соцсетях после того, как поделилась собственным опытом использования американской системы здравоохранения. По ее словам, дорогостоящая медицинская страховка не гарантирует доступного лечения, а обращение к врачам часто заканчивается назначением лекарств вместо поиска причин болезни.
Украинка раскритиковала жизнь в США из-за медицины
Алена в видео в Instagram рассказала, что ежемесячно платит около 2800 долларов за медицинское страхование, однако все равно пытается избегать лечения в США.
Блогер утверждает, что консультации специалистов, обследования и операции остаются очень дорогими даже для застрахованных пациентов. По ее мнению, американская система больше ориентирована на назначение медикаментов, чем комплексное лечение.
Отдельно украинка подвергла критике чрезмерное использование антидепрессантов и популярность фаст-фуда, назвав это одной из причин ухудшения здоровья населения.
По недоверию к местной медицине она регулярно обращается за онлайн-консультациями к врачам из Украины и стран Европейского Союза.
В то же время, пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на ее слова. Часть комментаторов поддержала блоггер, отметив, что также предпочитает лечиться в Украине или Европе. Другие подчеркнули, что их опыт был противоположным, а если ей не нравится врач, то его можно изменить.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы в США рассказали о страхе арестов миграционной службой.
Также "Комментарии" писали, что украинку депортировали из США домой.