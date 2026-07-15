Украинка раскритиковала медицину в США: почему боится там лечиться

Украинская блоггерша Алена, живущая в США, вызвала оживленное обсуждение в соцсетях после того, как поделилась собственным опытом использования американской системы здравоохранения. По ее словам, дорогостоящая медицинская страховка не гарантирует доступного лечения, а обращение к врачам часто заканчивается назначением лекарств вместо поиска причин болезни.

Украинка раскритиковала жизнь в США из-за медицины

Алена в видео в Instagram рассказала, что ежемесячно платит около 2800 долларов за медицинское страхование, однако все равно пытается избегать лечения в США.

"Иммигранты, живущие в США, я не знаю, как вы здесь выживаете. Но реально медицина меня настолько здесь уже достала. Это такая болезненная для меня тема, такая тупая. Какая экономика, сколько здесь денег. Но настолько они построили провальную медицину. Абсолютно тебе здесь никто ничем не поможет", — заявила Алена.

Блогер утверждает, что консультации специалистов, обследования и операции остаются очень дорогими даже для застрахованных пациентов. По ее мнению, американская система больше ориентирована на назначение медикаментов, чем комплексное лечение.

Отдельно украинка подвергла критике чрезмерное использование антидепрессантов и популярность фаст-фуда, назвав это одной из причин ухудшения здоровья населения.

"Врачи здесь безответственны. Да, они ценятся. Да, они зарабатывают сумасшедшие деньги. Но они эти сумасшедшие деньги зарабатывают на страховках, на людях и на препаратах, которые они выписывают", — утверждает украинка.

По недоверию к местной медицине она регулярно обращается за онлайн-консультациями к врачам из Украины и стран Европейского Союза.

В то же время, пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на ее слова. Часть комментаторов поддержала блоггер, отметив, что также предпочитает лечиться в Украине или Европе. Другие подчеркнули, что их опыт был противоположным, а если ей не нравится врач, то его можно изменить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы в США рассказали о страхе арестов миграционной службой.

Также "Комментарии" писали, что украинку депортировали из США домой.