Головна Новини Суспільство медицина Науковий прорив: Україна відкрила власну лабораторію полярної біології
Науковий прорив: Україна відкрила власну лабораторію полярної біології

В Україні запрацювала перша спеціалізована лабораторія полярної біології, яка займатиметься аналізом зразків, доставлених з Антарктики

26 січня 2026, 16:31
Автор:
Ткачова Марія

В Україні відкрили першу лабораторію полярної біології, створену спеціально для дослідження біологічних зразків з Антарктики. Новий науковий простір дозволить централізувати роботу українських полярних біологів та значно розширити можливості досліджень, які раніше були розпорошені між різними установами.

До цього часу зразки, зібрані українськими вченими в Антарктиці, передавалися на аналіз до різних інститутів Національної академії наук України, університетів або навіть за кордон. Однак обсяги польових робіт і кількість матеріалів, які привозять експедиції Національного антарктичного наукового центру, суттєво зросли, що зробило необхідним створення окремої лабораторії, повністю адаптованої під потреби полярної біології.

Лабораторні приміщення для нового наукового підрозділу надав Київський авіаційний інститут. НАНЦ, зі свого боку, забезпечив лабораторію спеціалізованим обладнанням і запустив повноцінну роботу.

Одним із ключових напрямів досліджень стане біопроспектинг — пошук у антарктичних рослинах, водоростях та мікроорганізмах біологічно активних речовин. Йдеться, зокрема, про потенційні нові антибіотики, антиоксиданти та сполуки, які можуть бути використані в медицині, фармацевтиці та харчовій промисловості.

Створення такої лабораторії дозволить Україні не лише посилити власну наукову присутність у полярних дослідженнях, а й розвивати прикладні напрями науки на основі унікальних антарктичних екосистем.

Створення такої лабораторії дозволить Україні не лише посилити власну наукову присутність у полярних дослідженнях, а й розвивати прикладні напрями науки на основі унікальних антарктичних екосистем.



Джерело: https://babel.ua/news/124543-v-ukrajini-vpershe-vidkrili-laboratoriyu-polyarnoji-biologiji-chomu-ce-vazhlivo
