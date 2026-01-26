logo

Научный прорыв: Украина открыла собственную лабораторию полярной биологии
Научный прорыв: Украина открыла собственную лабораторию полярной биологии

В Украине начала работать первая специализированная лаборатория полярной биологии, которая будет заниматься анализом образцов, доставленных из Антарктики

26 января 2026, 16:31
В Украине была открыта первая лаборатория полярной биологии, созданная специально для исследования биологических образцов из Антарктики. Новое научное пространство позволит централизовать работу украинских полярных биологов и значительно расширить возможности исследований, ранее распыленных между различными учреждениями.

Научный прорыв: Украина открыла собственную лабораторию полярной биологии

Лаборатория полярной биологии в Украине

До этого времени образцы, собранные украинскими учеными в Антарктике, передавались на анализ в различные институты Национальной академии наук Украины, университетов или даже за границу. Однако объемы полевых работ и количество материалов, привозящих экспедиции Национального антарктического научного центра, существенно выросли, что сделало необходимым создание отдельной лаборатории, полностью адаптированной под нужды полярной биологии.

Лабораторные помещения нового научного подразделения предоставил Киевский авиационный институт. НАНЦ, со своей стороны, снабдил лабораторию специализированным оборудованием и запустил полноценную работу.

Одним из ключевых направлений исследований станет биопроспектинг — поиск в антарктических растениях, водорослях и микроорганизмах биологически активных веществ. Речь идет, в частности, о потенциальных новых антибиотиках, антиоксидантах и соединениях, которые могут быть использованы в медицине, фармацевтике и пищевой промышленности.

Создание такой лаборатории позволит Украине не только усилить собственное научное присутствие в полярных исследованиях, но и развивать прикладные направления науки на основе уникальных антарктических экосистем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в очередном перехвате военной разведки Украины зафиксированы признаки глубокого финансового кризиса в регионах российской федерации. Из разговора местных жителей следует, что в провинции не хватает средств на содержание административного аппарата, а работникам государственных структур уже открыто говорят о массовых сокращениях.



Источник: https://babel.ua/news/124543-v-ukrajini-vpershe-vidkrili-laboratoriyu-polyarnoji-biologiji-chomu-ce-vazhlivo
